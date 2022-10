Kylian Mbappé ha desatado una tormenta en el PSG de consecuencias imprevisibles. El crack francés está muy enfadado con los dirigentes del club galo y amenaza con marcharse en el próximo mercado de enero por incumplir las promesas que le hicieron para conseguir su renovación. La salida de Mbappé conllevaría también la de Luis Campos, cuya llegada a la dirección deportiva del equipo parisno fue avalada por el internacional galo.

Le Parisen, periódico de cabecera del PSG, destapaba la caja de los truenos desvelando el monumental enfado de Mbappé con el club que preside el catarí Nasser Al-Khelaifi. Según el rotativo parisino, Mbappé se siente traicionado por la dirección del club, en concreto, por su presidente y por Antero Henrique, director de la liga de fútbol de Catar encargado por el fondo financiero propietario del club de las compras y las ventas del pasado verano.

El delantero galo estima que el PSG ha incumplido las promesas que le hizo el pasado verano para impedir su marcha al Real Madrid y asegurarse su continuidad por tres temporadas. El acuerdo se formalizó finalmente por dos años, más un tercero opcional que el jugador podría rescindir de forma unilateral. Tales promesas pasarían, según Le Parisen, por participar en la política de fichajes, la posición que ocupa en el campo –ya que no quiere jugar de nueve–, que él fuese el centro del proyecto, lo que conllevaría la venta de Neymar, con quien mantiene una mala relación, y el fichaje de Robert Lewandowski. Pero el polaco ha fichado por el Barça y el brasileño sigue en nómina. La marcha de Mbappé conllevaría la salida de Luis Campos como asesor deportivo externo del equipo francés. Campos descubrió al crack galo y está estrechamente vinculado a él desde hace 14 años, con lo que se da por seguro que el portugués no seguirá en el cargo si Mbappé sale en el próximo mercado.

No todos los medios, sin embargo, vinculan la eventual salida de Luis Campos con la posible marcha de Mbappé. El periodista de la CBS Ben Jacobs señala que la marcha del internacional francés no tiene por qué comportar necesariamente la marcha de Campos. Jacobs explica que el ejecutivo portugués lleva tiempo trabajando para el PSG en la preparación del mercado de enero, pero además podría tener un papel importante (aún por especificar) en el Sporting de Braga, cuyo 20 por ciento acaba de ser adquirido por Catar Sports Investiments, fondo propietario del PSG. Aunque Campos no está directamente relacionado con la compra, se especula con que podría tener un papel importante en el club bracarense.