Este martes Kylian Mbappé ha vuelto a desatar un terremoto en el mundo del fútbol y las réplicas pueden llegar, una vez más, a Vigo. El atacante francés, al parecer descontento con su club después la millonaria renovación del pasado verano, estaría intentando salir de París en el próximo mercado, en enero, según ha adelantado RMC. En ese contexto surge la duda de qué pasará con Luis Campos, que llegó a la asesoría deportiva del equipo galo como una de las condiciones que el delantero puso para su continuidad.

De acuerdo con Le Parisien, medio muy cercano a la cúpula del Paris Saint Germain, el también asesor del Celta también de desvincularía del proyecto encabezado por Nasser Al-Khelaïfi. El portugués, arquitecto de la profunda remodelación de la plantilla céltica, tiene un fuerte vínculo con Mbappé desde que este tenía 14 años. El citado diario apunta a que su salida se podría materializar después del Mundial de Catar (20 noviembre - 18 diciembre).

Si esta previsión se cumple, Luis Campos quedaría solo al frente de la asesoría técnica del Celta, después de que en primavera se especulase con la posibilidad de que abandonase prematuramente su aventura viguesa para centrarse en el todo poderoso PSG. Al portugués se le vio muy implicado en el último partido del Celta en Balaídos. Hace unas semanas también trascendió una oferta millonaria del Chelsea.

Hace cerca de un mes, Luis Campos hizo unas declaraciones que vistas ahora resultan premonitorias del seísmo que se podía desatar. En una entrevista admitió que no habían cumplido los objetivos marcados cuando se cerró la estratosférica renovación de la estrella francesa. "Prometimos (a Mbappé) la construcción de un gran equipo (...) con un '9' de referencia que no hemos traído", dijo el mes pasado a la radio RMC.

El enfado de Mbappé deriva se que no se hubiese contratado a un delantero de máximo nivel, lo que le obliga a él a ocupar una posición en la que no está del todo cómodo. Tras el empate del PSG contra el Reims de Óscar García, mostró su malestar en las redes sociales, con un mensaje que conectaba con las declaraciones que hace unas semanas hizo en la concentración de la selección francesa, donde aseguró que Didier Deschamps le daba más libertad.

"Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente", señaló el pasado 22 de septiembre.