Iago Aspas ha aprovechado el parón por los compromisos de las selecciones para hacer una escapada con su familia. Y Portugal ha estado entre las paradas que ha hecho el moañés en este viaje relámpago, como así ha mostrado en sus redes sociales en las últimas horas. El delantero del Celta subía unas fotos posando junto a su mujer y sus tres hijos en un escenario espectacular de la ciudad lusa de Nazaré.

Precisamente, Portugal también es el destino de la selección española de fútbol este martes. A poco más de una hora de Moaña, los de Luis Enrique se jugarán ante Ronaldo y compañía su pase a la Final Four de la Nations League. Será en el Estadio Municipal de Braga, cuyo césped no pisará Aspas después de que el seleccionador le haya dejado fuera de la lista en esta última convocatoria.

Una decisión que no solo levantaba críticas de prensa y aficionados tras el anuncio previo a los partidos ante Suiza y Portugal. Lo de relegar al cuatro veces ganador del Trofeo Zarra en beneficio de atacantes que apenas han tenido minutos esta temporada con sus respectivos clubes fue ampliamente criticada, y el mal papel de los artilleros de la Roja en la cita frente a Suiza, el pasado sábado en Zaragoza con derrota incluida ante el conjunto helvético ha confirmado que las críticas hacia el seleccionador por el menosprecio a la estrella del Celta no carecían de fundamento.

Pero Aspas ya no está en Portugal. Este lunes tenía entrenamiento con el Celta, así que cruzó la 'raia' antes de que la selección viajase al país vecino. No obstante, sería lógico pensar que el 'Príncipe das Bateas' aprovechase su cercanía con Braga para asistir al encuentro de este martes en la localidad portuguesa, "pero no puedo porque viajo mañana, que el miércoles tengo la gala de Marca, por el Zarra", confirmaba el diez céltico a FARO.

Paradojas del destino. Mientras Aspas se prepara para recibir el premio por haber sido el máximo goleador español la pasada temporada, los de Luis Enrique buscarán el pase a esa fase final del torneo de selecciones con los goles que le faltaron frente Suiza. Y ante Cristiano Ronaldo y compañía, solo les vale ganar.