Iago Aspas se ha confirmado como el mejor delantero español de la última década con la consecución de su cuarto Trofeo Zarra. El goleador celeste iguala en número de galardones a David Villa, el gran dominador del gol nacional en LaLiga en la primera década del siglo. El céltico ha ganado este cuarto Zarra con 34 años cumplidos, tras los tres entorchados encadenados de forma consecutiva en las temporadas 2017-18, 2018-19 y 2019-20.

El delantero del Celta valora la conquista de este cuarto Zarra más que ningún otro. “Se lo dedico a mi mujer y mis hijos, le doy mucho valor a los 34 años hacer una temporada como ésta, al alcance de muy pocos, tratando de hacerlo lo mejor posible para ayudar a mi equipo. Hoy no ha sido posible, pero le damos las gracias a la gente por el apoyo que nos ha dado”, declaró tras el cierre liguero en Mestalla.

Aspas compartirá este año el premio con el madrileño Raúl de Tomás (Espanyol). Es la primera vez desde la creación del galardón que se entregará de forma compartida. Aspas y RDT recibirán ex aequo el Zarra gracias a los 17 goles anotados este curso. LaLiga concede al moañés 18 goles, pero el Diario Marca, que otorga el premio, le resta el marcado por el Celta al Granada en la jornada 34, que adjudica a Antonio Puertas. El tercero en la disputa, el bético Juanmi Rodríguez, ha concluido el curso con 16 goles.

El cuarto Zarra engrandece la leyenda de Aspas. El que se considera ya el mejor futbolista de la historia del Celta pasa también por derecho propio a los anales de LaLiga como el gran delantero español de esta segunda década del siglo. Aspas contabiliza 135 goles en Primera División, 133 de ellos vistiendo la casaca celeste. En septiembre de 2020, el moañés superó el récord de anotación que Hermitida ostentaba en el Celta desde 1955 (107 goles). Desde entonces ha marcado 26 tantos.

Muy pocos delanteros en LaLiga ha sido capaces de sostener estos años el ritmo de anotación de Iago Aspas. Le superan apenas estrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Leo Messi Luis Suárez o Karim Benzema. Solo estos tres últimos futbolistas, además del crack celeste, han logrado anotar más de 100 goles en las últimas seis temporadas.

Si algo define la trayectoria de Iago Aspas con el Celta, es la regularidad. Cada temporada, sin excepción, el morracense ha acudido puntual ha su cita con el gol y la edad no ha mermado su productividad, como demuestra el hecho de que el céltico ha superado este curso los goles anotados en las dos campañas anteriores.

La temporada que menos goles ha hecho Aspas fue la del regreso del Celta a Primera División hace ahora una década. Los 12 tantos aportados esta temporada fueron, sin embargo, determinantes para que el club conservara la categoría. Lo mismo ocurrió en las temporadas 2018-19 y 2019-20, en las que hizo respectivamente 20 y 14 dianas que salvaron al equipo vigués del descenso.

Desde su retorno al club en el curso 2015-16, Iago no ha hecho nunca menos de 14 goles, cifra que se ha repetido en tres ocasiones.

Su máxima cifra de anotación siguen siendo los 22 tantos conseguidos en la campaña 2017-18. Se quedó a un sol gol del récord histórico del Celta en un temporada, en manos de Mauro Rodríguez desde 1956.

La gran trascendencia de Aspas en LaLiga no ha tenido últimamente reflejo en la selección española, a la que el moañés no acude desde junio de 2019 a pesar de ser el más fiable goleador español de los últimos años. Pese a la consecución de su cuarto Zarra, no se espera que Luis Enrique lo incluya hoy en la lista d para los próximos encuentros de la Liga de Naciones ante Portugal, República Checa y Suiza que la selección disputará en el mes de junio.