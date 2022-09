Luis Enrique vuelve a desdeñar a Aspas

La noticia habría sido que lo hubiera llamado. Pero no por esperada, la decisión de Luis Enrique Martínez de prescindir de Iago Aspas para los próximos partidos de la Liga de Naciones ante Portugal y Suiza, obviando los evidentes méritos que el delantero del Celta viene acumulando desde hace años, ha resultado menos controvertida. En la cita previa al Mundial, de Catar, el seleccionador vuelve a excluir a Iago Aspas en beneficio de delanteros de su cuerda que apenas han jugado este curso unos pocos minutos en sus respectivos clubes. El técnico asturiano ha llamado además por primera vez a Borja Iglesias, segundo en el escalafón del gol nacional tras el moañés, y al novato Nico Williams.

“Que no venga un jugador no significa que no me guste. Iago Aspas me gusta mucho, me gusta Marcos Alonso, me gusta Ansu Fati...”, explicó sin inmutarse Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria. Pero las palabras del seleccionador no se corresponden con los hechos. El técnico asturiano vuelve a ningunear al máximo goleador español del último lustro y delantero más en forma del momento, a pesar de las bajas por lesión de varios de sus atacantes de cabecera y el bajo momento de forma o ausencia de minutos de algunos con los que sí ha contado para esta última cita previa al Mundial.

Gerard Moreno, Rodrigo Moreno, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal se encuentran lesionados; Raúl de Tomás lleva dos meses entrenándose en solitario sin competir y Ferrán Torres y Marco Asensio apenas han jugado con sus respectivos equipos. Luis Enrique ha llamado tanto el azulgrana como al madridista, recupera a Yéremi Pino, que no había estado en su anterior lista, convoca por primera vez a Borja Iglesias y a Nico Williams, prescinde (de momento) de Ansu Fati y mantiene su confianza en Álvaro Morata y Pablo Sarabia.

Con semejantes premisas, la conclusión es que la meritocracia en la selección ha muerto. Luis Enrique la ha enterrado con su desdén hacia el mejor delantero español, por más que se empeñe en negarlo. “¿Meritocracia? Por eso me llevo a dos nuevos” , se justificó el técnico. “Llevo a los 25 que considero mejores para esta convocatoria. Estoy abierto a ver, a repetir análisis. Los que mencionas [Aspas y Sergio Ramos] han venido, los conozco, me conocen pueden volver; se ha visto en otras listas”, se limitó a señalar cuando fue preguntado directamente por la ausencia del delantero celeste. Previamente, el seleccionador dejó claro que no iba a extenderse en justificar ausencias: “Prefiero hablar de los que están que de los que no están. Entiendo qué da más morbo y no quiero entrar en ese juego”.

Luis Enrique atiende a un particular concepto de meritocracia. “Un equipo no se forma con los once mejores jugadores de LaLiga, no con los que más goles lleven. Una delantera depende de lo que busques”, argumentó en velada cita al moañés.

Puede que el responsable de la Roja busque atacantes de diferente perfil al de Iago, pero la cuestión es que ninguno de los siete delanteros con los que ha contado en esta última lista resiste la comparación (ni pasada ni presente) con Ia estrella del Celta. Los que más se acercan a sus números esta temporada con el excéltico Borja Iglesias, segundo máximo goleador español, con 4 goles, y Álvaro Morata, que contabiliza 3 con el Atlético de Madrid. Nico Williams y Yéremi Pino suman un gol cada uno, mientras que Ferrán Torres y Pablo Sarabia ni siquiera se han estrenado esta temporada y contabilizan apenas 156 y 168 minutos de juego, respectivamente, con el Barcelona y el PSG. Asensio ni eso. El mallorquín solo ha jugado este curso 7 minutos con el Real Madrid.

Pero al margen de los números, apartado en el que el goleador celeste no tiene parangón, Iago ha acreditado ser uno de los delanteros más prolíficos y versátiles de las cinco grandes ligas. A lo largo de estos años, el céltico ha demostrado (tanto en el Celta como en la selección) que puede desenvolverse con gran destreza y acreditada eficiencia por todo el frente de ataque, bien como delantero centro, falso nueve, segundo punta o extremo diestro. Lo ha constatado como titular en el Celta y en la selección (donde no ha disputado un solo partido completo), casi siempre entrando desde el banquillo.

La ausencia de Aspas ha causado una profunda indignación en el celtismo, que no comprende el empecinamiento del técnico asturiano en ningunear de forma sistemática al mejor delantero español de la última década. Pero la polémica por esta nueva exclusión del cuatro veces ganador del Trofeo Zarra hace tiempo que ha trascendido las fronteras de Galicia. El clamor por la ausencia del moañés en la convocatoria previa a la relación definitiva de jugadores que participarán en noviembre en el Mundial de Catar ha sido generalizado en las redes sociales. Tanto los aficionados como la prensa deportiva nacional han mostrado su perplejidad por este nuevo desprecio a los méritos del delantero de Celta.

Los editoriales de las principales emisoras de radio y cadenas televisivas destacaron ayer mayoritariamente la decisión del seleccionador de prescindir en esta última lista previa al Mundial de Iago Aspas y otros jugadores que están realizando un gran arranque de temporada en sus clubes, como Sergio Canales, Mikel Merino o Sergio Ramos, cuyo talento y buen momento de forma Luis Enrique también ha obviado en beneficio de futbolistas de su cuerda que apenas han participado en lo que va de curso con sus equipos, como Jordi Alba, Carlos Soler, Ferrán Torres, Pablo Sarabia o Marco Asensio

“Si alguien albergó alguna esperanza de que Luis Enrique llamara a Sergio Ramos o Iago Aspas era sencillamente un iluso”, resumió Jesús Gallego, periodista en la Cadena Ser y Gol TV. Y como él, muchos otros periodistas y personalidades del mundo del deporte. “Hay cosas que no se entienden y otras que no tienen por dónde cogerse”, lamentó el vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Otros destacaban la “cabezonería” del seleccionador al volver a prescindir de Aspas y algunos incluso aseguraban que su ausencia en la lista no puede entenderse en términos deportivos, sino de rechazo puramente personal.

El Celta, mientras, respondió con ironía al nuevo desdén del responsable de la Roja hacia su estrella. El club celeste publicó ayer en sus redes sociales una foto de Iago vistiendo la camiseta roja que el equipo vigués lucirá esta tarde en Mestalla con el siguiente mensaje: “Por si había dudas…Iago Aspas sí jugará de rojo”.

Por su parte, Eduardo Coudet eludió escudriñar los motivos de Luis Enrique para prescindir de Aspas, pero no da por perdida la batalla del Mundial. “Las expectativas eran las mejores y nos hubiera puesto muy contentos por él. Después, hay un entrenador que decide. Nosotros debemos apoyarlo, ayudarlo. Todavía queda una bala, son nueve partidos hasta que se corta el torneo. Ojalá pueda hacer muchos goles y sostener el rendimiento”, declaró el preparador celeste.