Iago Aspas no arroja la toalla. El delantero del Celta no ha perdido la esperanza de estar el 30 de noviembre con España en el Mundial de Catar y, pese al sistemático menosprecio de Luis Enrique a sus méritos, está decidido a pelear hasta el último minuto por ver cumplido su sueño. “Claro que me duele no ir a la selección, pero la esperanza es lo último que se pierde. Soy cabezón y no voy a bajar los brazos hasta el final”, declaró en una entrevista con el programa El Larguero el astro céltico.

El delantero del Celta cree que ha presentando buenas credenciales como para que se le tenga en cuenta. “Acabé la temporada pasada bastante bien, metiendo 17 o 18 goles. Tuve una gran pretemporada metiendo bastantes goles y tuve esa continuidad en LaLiga para poder meter esos goles y ayudar a mi equipo a conseguir victorias”, dijo.

Aspas está decidido a apurar hasta el límite sus opciones para hacer cambiar de opinión a Luis Enrique. “Si no fuese así, no trataría de luchar con mi equipo todas las semanas. Me pagan por jugar en el Celta, por ayudar pero tengo ese premio a la vuelta de la esquina y voy a tratar de hacer todo lo posible”, destacó el morracense, que cuenta en esta batalla con la complicidad de Eduardo Coudet. “Ya dijo el míster mío la semana pasada que iba a tratar de ayudarme, que aún quedaba la última bala y vamos a intentar apretar entre todos”, recalcó.

El cuatro veces ganador del Trofeo Zarra no cree que exista un problema de animadversión personal de Luis Enrique hacia él. “Quiero creer que es un tema futbolístico, con el míster nunca he tenido ningún problema. Me ha llevado a otras convocatorias. La última él no estaba y fui con Robert Moreno”, recordó Aspas. “No he tenido nunca ningún problema con él, sino me lo habría dicho. Otra cosa no, pero el míster siempre va de frente”, precisó.

El goleador celeste aseguró desconocer si el seleccionador nacional no lo había incluido en una prelista de 55 jugadores, tal como se ha publicado. “Eso no lo sé. Nadie me ha dicho nada. Yo tenía alguna esperanza sabiendo de la dificultad, de que hay grandísimos compañeros que lo están haciendo muy bien”, observó Iago, que mostró respaldo a los elegidos por Luis Enrique “para que ganen estos dos partidos” de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal.

Reparto de ingresos

Durante la entrevista con El Larguero, Iago Aspas criticó el desigual reparto de ingresos en LaLiga, competición que, según denunció, está configurada para favorecer a los equipos grandes. “Son los que más presupuesto tienen y los que más masa salarial tienen. Mientras no se cambie eso me temo que va a ser así. Algún equipo algún año puede dar la campanada como nos pasó hace cinco o seis temporadas, pero lo normal es que los que tienen más presupuesto y más masa salarial sean los que tengan más opciones de quedar lo más arriba”, reflexionó.

Tras hablar de su fugaz y poco productivo periplo en el Liverpool, el cuatro veces vencedor del Trofeo Zarra consideró muy complicado que pueda proclamarse esta temporada máximo goleador de LaLiga. “Para ser pichichi hoy en día en la Liga española hay que meter 25 goles y, poniéndote en mi caso, esto es muy difícil hacerlo en un equipo como el Celta”, comentó.