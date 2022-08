El Celta no mereció irse con cuatro zarpazos en la cara (1-4). Los del Chacho comenzaron el partido demostrando valentía e, incluso, superioridad ante el Real Madrid, todo un supercampeón de Europa, pero un penalti en contra les obligó a remar a contracorriente nada más esperezarse. El empate llegó tan solo 10 minutos después, también desde los once metros, con el sello de Aspas, pero otro tanto merengue obra (maestra) de Modric al filo del descanso noqueó a los celestes, que recibieron un nuevo bofetón tras la reanudación. La sentencia llegó a 25 minutos del final con un Celta ya volcado en campo ajeno a la procura de una remota remontada. La cita en Balaídos pudo ser más aciaga incluso si no fuese por una pena máxima detenida por Marchesín a Hazard cuando ya estaba todo el pescado vendido.

El conjunto celeste sigue sin levantar cabeza. Al contrario que ante el Espanyol en el estreno liguero, los minutos inaugurales avivaron a una grada que necesitaba signos de vida para encetar la ilusión de esta temporada. Y así fue. Pero, como se suele decir, en casa del pobre, dura poco la alegría. Ya en el 12, Benzemá subió el primero al marcador desde los once metros tras una mano de Renato Tapia posterior a un cabezazo rival en la caseta pequeña. Los fantasmas del pasado regresaban a Vigo al devolver a la memoria los tres penaltis que los merengues disfrutaron la pasada temporada. Fue precisamente el peruano el elegido de Coudet para salir desde el inicio como respuesta a su buen rendimiento frente a los pericos tras partir desde el banquillo; Solari, el damnificado. Pero hoy se fue todo al traste.

Como si de un ejercicio de simulación se tratase, lo ocurrido en el área de Marchesín se calcó en la contraria unos minutos más tarde: mano de Militao que acabó con tiro libre desde el punto del área. No falló Aspas en su primera diana ante Courtois de entre todos sus enfrentamientos. El Real Madrid espabiló entonces, aunque el Celta no se amedrentó, sino todo lo contrario. Siguió insistiendo en comandar el choque e incluso pudo darle la vuelta primero con un potente disparo de Cervi en el 33 y segundos después, con un cabezazo de Paciencia -quien no vio que el de Moaña estaba libre de marca detrás de él- tras un centro milimetrado de Javi Galán. La realidad fue bien diferente. En el 43, cuando más duele, antes del descanso y sin capacidad ni tiempo para vengarse, los de Ancelotti sacaron su varita mágica en la persona de Modric: dribló lamiendo la frontal y acabó colocando el esférico ajustado a la izquierda del guardameta argentino, que ni se inmutó. El croata acabó siendo aplaudido por todo el estadio de Fragoso cuando fue substituido, y no era para menos. Todo su talento y el desempeño hoy de Valverde, Tchouaméni y Camavinga eclipsaron la falta de Kroos -inmerso en un proceso gripal- y la marcha del timón Casemiro.

A la vuelta del tiempo de refrigerio, el Celta tiró todo por tierra en su voluntad de revertir la situación con el equipo al completo volcado en ataque. Tras un conato del ariete portugués, que obligó a bajarse al verde a Courtois, en el 56 llegó el tercer mazazo en una contra, la virtud por excelencia de la escuadra capitalina. Vinícius hizo de gala una asistencia magistral de Modric regateando a Marchesín y lanzando el cuero al fondo de las mallas con la pierna izquierda. A partir de ese momento, los vigueses claudicaron. El cuarto llegó casi por inercia, en el 65, desde las botas de Valverde. El uruguayo pasó como un tren por la banda derecha y conectó el balón con violencia tras un pase que ni siquiera iba para él, sino para Benzemá, que acabó resbalándose. Instantes antes, Aidoo había rozado el gol con un testarazo que se acabó marchando por encima de los dominios del portero belga.

En el ocaso del encuentro, el propio Marchesín chapó un lanzamiento desde los once metros de Hazard tras una falta cometida por Hugo Mallo. Tuvieron sus minutos también Carles Pérez, Gabri Veiga y Luca de la Torre, aunque Coudet movió ficha demasiado tarde y ninguno gozó de una mínima aparición significante. La próxima pareja de baile del Celta será el recién ascendido Girona y a domicilio, que se estrenó en LaLiga con una derrota frente al Valencia y que este domingo tendrá oportunidad de redimirse ante el Getafe.