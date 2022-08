Una de cal y otra de arena. Si esta semana se situaba a Balaídos como el tercer estadio peor valorado de la liga española, hoy se premia a la camiseta del Celta como la más bonita de primera división. Es la segunda ocasión consecutiva que la celeste se hace con este premio. Así lo han decidido los internautas en una votación organizada por LaLiga a través de su página web.

La equipación del Celta sigue enamorando a toda España. El año pasado, su diseño en azul oscuro y celeste le proporcionó el galardón a la más bella, y en la presente temporada, sus detalles dorados y sus cuadros en diferentes tonalidades le han vuelto catapultar a la cima, y de manera aplastante sobre la segunda opción escogida, la del Barça: 1.400 votos por 600 de la azulgrana. El podio lo completa la del recién ascendido Valladolid, que este año ha remodelado su escudo en un regreso a sus orígenes, la cual tiene un corte idéntico a la del conjunto vigués, ambas de Adidas. A la cola, las del Amería, Getafe y Villarreal.

Para conmemorar este premio, el Celta ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra a una persona tejiendo la elástica con sus propias manos. Detrás de esta producción, están un director y un actor turcos, Utku Kemal y Ulvi Kahyaoğlu, según ha anunciado el propio club.

La emoción que se siente al diseñar la camiseta más bonita de @LaLiga es INEXPLICABLE.



Se nos saltan las lágrimas al ver esta maravilla



¡Es un orgullo sentir nuestros colores! 💙



Dale al play y disfrútalo.



¿Qué te parece? — RC Celta (@RCCelta) 19 de agosto de 2022

Con todo, la afición celeste se ha mostrado crítica con la comercialización de la segunda piel celeste, más allá de su desorbitado precio -de los 60 euros para los más jóvenes a los 80 euros para adultos-. La camiseta no se pudo comprar tras ser presentada debido, a raíz de las palabras del presidente, Carlos Mouriño, a un problema general en el fútbol, y todavía hay quien no dispone de ella tras adquirirla a través de internet. Por otro lado y curiosamente, su lanzamiento no contentó a buena parte del celtismo, que considera la zamarra muy genérica y con poca personalidad. En una encuesta realizada por Faro, un 55% de los participantes votó que no le convence, por el 35% al que le encantó -al 8% le dio "igual"-.

El Celta, también en Estados Unidos, Canadá y México

Desde Estados Unidos, Canadá y México, también se podrá ver la indumentaria celeste este año. El club comenzará en la presente campaña a elaborar "contenidos semanales en español e inglés por parte de Celta Media" para los citados países; en los dos primeros el conjunto vigués ya desarrolló parte de su pretemporada.

¡El #RCCelta se expande al otro lado del charco!



LaLiga North América Joint Venture, Relevent Sport, LaLiga y @RCCelta unen sus fuerzas emitiendo contenido exclusivo en sus canales: Sky, ESPN, ESPN + y TUDN



¡Ya estamos en el aire, norteamericanos! — RC Celta (@RCCelta) 19 de agosto de 2022

"De esta manera, el club generará con sus contenidos exclusivos, activaciones y eventos constantes en Norteamérica para potenciar la marca RC Celta, y la conexión del club con sus aficionados", abunda en su página web. Lo hará a través de "las plataformas sociales de LaLiga, ESPN, ESPN+, Sky y TUDN". El acuerdo se rubrica en colaboración con LaLiga North América Joint Venture, Relevent Sport y la propia LaLiga.