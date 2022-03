Carlos Mouriño habló este miércoles por primera vez desde la llegada de Luis Campos al Celta. La entrada del afamado director técnico portugués en el organigrama es un hecho aunque todavía no se ha hecho oficial. Prueba de ello son las palabras del presidente en el Foro Efe Sport Business, donde ha confirmado que Campos no solo trabajará para el Celta, también para otros dos equipos de manera simultánea. "No podíamos tenerlo nosotros únicamente. Volveríamos a caer en esa ilusión de hacer un gran equipo pero poniendo en riesgo la economía del club", afirmó Mouriño.

"Creo que hemos llegado a una buena solución que es compartir tres equipos de Europa totalmente diferentes, con posibilidades diferentes, al mismo director técnico. Nos va a dar resultados extraordinarios", destacó el dirigente celeste. Luis Campos se decantó por el proyecto celeste pese al fuerte interés del Madrid Desde que saltó la noticia de la contratación de los servicios de Luis Campos, el portugués se ha dejado ver en numerosas ocasiones por Vigo. Ya se ha reunido con el Chacho Coudet para comenzar la planificación de la plantilla de la próxima temporada, ha viajado con el equipo y ha asistido a partidos en Balaídos, Barreiro y A Madroa para hacerse una idea tanto del primer equipo como de las categorías inferiores. Mouriño desea que el Celta vuelva a competir en Europa a corto plazo, pero tiene claro que prefiere "diez años en Primera División que uno jugando una competición europea". "La próxima temporada, que la doy por hecho, va a ser la undécima consecutiva en Primera División. Solo hay 8 equipos en Primera que llevarían 10 años seguidos. Esa es la importancia que tiene el proyecto. A partir de ahí toda la ambición del mundo pero sabiendo el presupuesto que tenemos", subrayó. "El Deportivo merece estar en Primera" Carlos Mouriño - Presidente del Celta El presidente confesó que bajo su punto de vista el Deportivo de La Coruña, máximo rival del conjunto vigués, "merece estar en Primera" porque que ambos equipos compitan en la máxima categoría es "lo mejor para Galicia y para el deporte". "Cuando bajaron dije que lo mejor para nosotros, para Galicia y el deporte era que el Coruña volviera a jugar contra nosotros. Y hubo silbidos. Para mí el Deportivo merece estar en Primera, tiene esa historia para estar en Primera", aseguró el presidente del Celta sobre la situación de su eterno rival, que actualmente está en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, y perdió en Balaídos el pasado fin de semana contra el filial vigués. El Celta B le vuelve a sacar los colores al Deportivo "Sabemos que hay circunstancias que pasan en los equipos, le puede ocurrir a ese como a otros. No hace tanto que el Atlético bajó a Segunda, hay que recordarlo para los que no recuerdan lo competitiva que es la liga", añadió Mouriño. El ejecutivo del conjunto vigués defendió el trabajo conjunto entre Celta y Dépor para hacer que los derbis se disputen "con mucha pasión pero también con mucha alegría". "Creo que la relación fue muy buena y tenemos que seguir propiciando que siga siendo así", añadió. "Iago Aspas tendrá un sitio propio en el club permanentemente" Carlos Mouriño también tuvo palabras para Aspas, que también intervino en el Foro, y dijo que el moañés tendrá "un sitio propio en el club permanentemente", y se mostró esperanzado en que pueda volver a la selección en próximas convocatorias.