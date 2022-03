El Celta necesita fondo de armario

El Celta piensa en el próximo curso. Con el objetivo de la permanencia encarrilado y muy remotas opciones de reengancharse a la pelea por Europa, el club trabaja ya en la planificación del equipo del centenario. Tras un año de “economía de guerra” , en palabras de Eduardo Coudet, el técnico espera que el club se rasque el bolsillo en reforzar el plantel. El Chacho conversó la pasada semana del futuro con Antonio Chaves y ayer se reunió con Luis Campos, el nuevo director deportivo, con quien mantuvo un productivo cambio de impresiones para sentar las bases del nuevo Celta.

No se ha hablado por el momento de nombres, ni se entró la detalle en la planificación de fichajes, cuyo número va a depender de las bajas que puedan producirse a final de temporada. Se cuenta con que Murillo y Nolito, que acaban contrato, no seguirán, que Denis será forzado a marcharse y queda por ver si ejecutan o negocian a la baja las opciones de compra por Dituro y Galhardo o llega alguna oferta que interese por Tapia.

Pero más allá de nombres y posiciones, lo que el Celta necesita para dar ese salto de calidad que la afición espera en el año del centenario es mejorar su fondo de armario. Así lo creen al menos cuatro reputados técnicos y analistas estrechamente vinculados al conjunto vigués. “Siempre tenemos la sensación de que el Celta está un poco cogido con pinzas. En el momento en que te falta Iago o Denis o Brais o Mina, con los del banquillo no te alcanza. Por lo que sea, les falta dar un paso adelante. No tienes jugadores de un nivel parecido en la plantilla y eso muchas veces te impide agitar los partidos”, reflexiona Roberto Trashorras, comentarista en la Cadena Ser y técnico del equipo juvenil del Lugo. “Debería ser gente que tenga nivel, es decir, que pueda disputarle el puesto a los que están. Incrementar la competencia interna en la plantilla es fundamental para subir el nivel del equipo. Harían falta tres o cuatro fichajes de nivel más uno o dos para complementar o tirar de la cantera si hay alguien con posibilidades de subir”, precisa.

El excéltico prioriza la llegada de un relevo de garantías para Nolito y Denis si, como parece, ambos dejan el equipo a final de curso. “Sería necesario traer alguien por fuera, un jugador de banda izquierda, si Nolito no renueva, y alguien de ataque por el centro, sobre todo si Denis no sigue. Tendría que ser alguien con peso específico, que domine el balón y maneje los tiempos del partido. Un tipo con talento y calidad. Haría falta también un central de garantías y seguramente un lateral zurdo para complementar”, puntualiza Trashorras.

Más que de posiciones, Javier Maté, entrenador de porteros del Coruxo, habla de necesidades. “El equipo tipo del Celta me parece que tiene muchas virtudes, pero necesita una plantilla con más jugadores que puedan aportar en determinados momentos y te den alternativas porque LaLiga te somete a muchas dificultades y hay que estar preparado para solventar todas y eso significa tener jugadores de diferente pelaje”, razona el antiguo responsable de A Madroa. “Si quieren potenciar el nivel, tienen que incorporar gente. La plantilla es corta y está un poco desequilibrada. Van a necesitar incorporaciones, aunque no todas sean del máximo nivel. Sería bueno traer uno o dos jugadores que sean top para el equipo y cuatro o cinco complementarios, pero que tengan nivel para poner en aprietos a los que actualmente están jugando”, expone. “Necesitamos alguien en banda un poco distinto a lo que tenemos, y en defensa hemos tenido problemas. Harían falta uno o dos defensas. En realidad, necesitamos mover un poco el árbol en todas las líneas. No hay nadie que salta del banquillo y le dé un vuelco al partido”, apostilla.

Aritz López Garai, extécnico de Numancia y Tenerife, comparte los argumentos de Maté y Trashorras, aunque incide en la necesidad de potenciar la estructura defensiva. “Teniendo en cuenta que, con Coudet al mando, el Celta ya es un equipo muy ofensivo, la mejora pasa por la faceta defensiva. Más que fichajes en ciertas posiciones, el Celta lo que necesita es un fondo de armario más amplio, especialmente en la faceta defensiva”, apunta el preparador vasco, “El Celta tiene doce o trece jugadores muy definidos, pero un fondo de armario insuficiente para pelear por plazas europeas en una Liga tan exigente como la española. Hay posiciones que están poco guarnecidas o no tan bien cubiertas como otras”, detalla. “Habría que reforzar todas las líneas, aunque yo creo que es en la defensa donde el equipo tiene mayor margen de mejorar. El Celta necesita jugadores de mayor nivel defensivo para jugar en campo abierto. La clave sería tener un fondo de armario real de 16 o 17 jugadores que pueda utilizar con asiduidad”, concluye.

Ramón Carnero, extécnico céltico, considera que será necesario realizar no menos de “media docena” de fichajes. “Vamos a necesitar casi una revolución”, sostiene Y concreta: “Si no sigue Dituro, habría que traer un portero; luego un defensa central con peso específico y un lateral izquierdo seguro. Si se va Tapia, se necesitará un medio centro y lo mismo pasa si se va Denis. Galhardo no tiene excesivo gol y necesitamos un delantero con otras características, que pelee balones aéreos y pueda aguantar el balón. Y un jugador de izquierda porque Nolito no está en su mejor momento y no va a seguir y a Orbelín el entrenador no lo ve ahí”.