Eduardo Coudet, seco en la rueda de prensa previa al partido, ha endurecido su discurso. Tras el choque explicó el motivo de su enfado. Se siente incómodo con que se hable de Europa y de problemas internos.

El técnico argentino lamenta el desperdicio del gol de ventaja. “El partido se nos fue poniéndonos por delante en el resultado. Ellos habían tenido dos claras en transiciones largas, con gente rápida. Nosotros también tuvimos la nuestra clara después del empate. Podemos generar más en cuanto a situaciones. Me parece que habíamos controlado el juego, recuperábamos bastante rápido la pelota y teníamos circulación, pero me gustaría un poco más de finalización. También hay que tener en cuenta que es un equipo que estaba con cinco defensores, bien armado.”.

Coudet detectó ciertos desajustes tras los cambios. “Nos llevaba el balón, sobre todo desde el lado de Orbelin y terminaba de punta muchas veces cruzado. Son los primeros minutos que le tocan, con la energía de querer mostrar un montón de cosas, pero desde mi lado, como entrenador, necesitábamos intentar sostener un orden con el marcador por delante”. El mexicano, no obstante, pisó con peligro el área: “En la segunda mitad estábamos bien. No estábamos sufriendo esa transición del primer tiempo. También es difícil ir a proponer todo el tiempo”.

Coudet mostró su malestar sobre la aspiración a Europa: “Conozco una nueva palabra que no conocía: ‘tierra de nadie’. Hace año y pico, estando en la situación en la que estamos, me harían un monumento. No sé si tanto pero tenemos que saber para lo que nos hemos preparado. El equipo intenta hacerlo mejor. Tengo claras las cosas. Tengo claro lo que era el mercado de verano, para lo que nos hemos preparado, el esfuerzo que hacen estos jugadores para estar donde estamos, el cambio grande que hubo en este equipo. Un equipo al que hoy respetan sus rivales, que propone, que intenta jugar y ganar en todos los campos. Quiero resaltar eso”.

“No tengo ningún problema y estoy muy feliz acá”, añade. “Parece que a partir de cada rueda de prensa... No sé qué estamos buscando, siempre hay un problema; que si los juveniles, que el B, que esto, que lo otro. Si yo tengo que decir algo no necesito comunicadores, no necesito interlocutores. Se lo diría a quien se lo tenga que decir, al presidente o al canchero. No sé por qué estamos buscando problemática. Me molesta porque es un club que está haciendo las cosas bien. Se ve un equipo propositivo, que es lo que quiere la gente, que viene y disfruta. Es lo que siento yo”.

“Todavía no hemos cumplido el primer objetivo, que es salvar la categoría”, avisa. “Para eso nos hemos preparado y lo ha dicho el presidente, de intentar hacerlo sin sufrir. Creo que no hay mucho hincha del Celta que hoy esté sufriendo. Y ya nos iremos a preparar para otras cosas. Una vez que cumplamos el objetivo vamos a intentar hacer más siempre. Estamos haciendo un gran esfuerzo y necesitamos un reconocimiento”.

“A mí no me gusta la palabra ‘tierra de nadie’. Estamos ahí con un equipo que intenta jugar bien al fútbol, y que ha sacado muchos resultados adelante”, insiste. “A pesar de haber tenido un mal inicio de torneo nunca dejó de creer en la forma”.

Detalla su visible cambio de actitud en las comparecencias: “Ahora sí estoy hablando pero hace un tiempo que dejé de ser yo para ser más serio, para intentar ser más corto en las respuestas, para no generar títulos. Y los títulos se siguen buscando y se siguen encontrando siempre desde una problemática en un club donde nos llevamos todos bien. Estamos todos intentando tirar para el mismo lado. No encuentro la problemática”.

“Ustedes preguntan una cosa y contesto. Si no, tendría que empezar a mentir y no quiero. No soy mentiroso. Si ustedes saben la realidad, si viven en esta ciudad, ¿qué voy a contar en una rueda de prensa previa a un partido? ¿Cuento del B? ¿Del juvenil? Si lo sabéis. Pareciera que siempre hay un mensaje negativo y el equipo está bien, estamos bien en el club, estoy bien con la directiva, con los jugadores. Dejé de hablar tan suelto y hoy hablo suelto porque quiero aclarar esto”.

“Lo que menos hablamos es de fútbol en la previa de un partido”, se queja. “¿Es así o estoy equivocado? Hablamos de esto particular, de este jugador, del otro jugador, del problema que hay acá, del problema que hay allá. No hay ningún problema, muchachos. Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Trabajamos como podemos y creo que los frutos se ven. Podemos ganar, perder, nos puede salir mejor o peor, pero estos jugadores han devuelto en poco más de un año una esencia. Volvemos a escuchar que la gente canta ‘fútbol de salón’. Para mí es más que satisfactorio. La gente grande, que más vivió la historia de este club y que más vino a Balaídos, estará satisfecha”.