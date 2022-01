Eduardo Coudet, el Chacho, busca redención en LaLiga de la dolorosa eliminación copera a manos del Atlético Baleares. El entrenador celeste confesó ayer que la derrota sufrida en Palma de Mallorca ha trastocado sus planes por la ilusión que el plantel tenía de llegar lejos en la competición, pero expresó su confianza en que el Celta pueda resarcirse del golpe ganando esta tarde en el Reale Arena a la Real Sociedad, uno de los equipos que “mejor juegan” del campeonato.

“Sobre todas las cosas queremos ganar para revertir la imagen del partido de Copa. Es importante mostrar que estamos bien. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para tratar de quedarnos con la victoria”, destacó el Chacho en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino celebrado en la ciudad deportiva celeste.

El preparador celeste tiene buenas sensaciones de cara a un encuentro en que, recordó, va a necesitar de la mejor versión de sus jugadores. “Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, pero creo que estamos preparados. Todo pasa por la cabeza. Tenemos que ser fuertes desde ese lado para sacar un gran partido. Tenemos que hacer un partido muy completo para ganar en San Sebastián”, apuntó.

Coudet tiene aún presente el choque disputado en la primera vuelta en Balaídos, que se llevaron los txuri-urdines con una gran actuación de su portero. “Fue un partido que jugamos bien, pero ellos se quedaron con la victoria. Es un gran equipo, así que tenemos que hacer un gran encuentro para salir bien parados”, insistió.

A la hora de evaluar la eliminación copera, Coudet reconoció que “no es justificable” ser eliminado por un rival “dos divisiones inferior”, pero relató que los casos de COVID y la necesidad de dosificar el esfuerzo en una semana de tres partidos trastocaron sus planes. El técnico no ha visto, en todo caso, similitudes con la eliminación de la pasada temporada a manos del Ibiza. “Lo otro fue muy distinto. En esta eliminación no hemos jugado bien, pero nos han tirado dos veces y nos han hecho dos goles. No es justificable porque teníamos que haber generado mucho más, pero tengo que ser coherente con las cosas que nos sucedieron”, explicó. “Los números físicos nuestros son muy buenos, pero no la precisión y el juego, que es donde más afectados estuvimos en las complicaciones que tuvimos. La falta de ritmo de fútbol se notó”, añadió.

Una gran segunda vuelta

“Lo que pasó, pasó, y no lo podemos evitar. Hay que seguir y no podemos justificar la eliminación”, reiteró el Chacho, que pone el foco en realizar una gran segunda vuelta en la LaLiga. “Tenemos los mismos puntos que el torneo pasado. Vamos a tratar de cerrar una segunda vuelta muy buena, como el año pasado. Es lo que está en nuestra cabeza” , subrayó.

El técnico argentino aclaró, sin embargo, que el objetivo del Celta vuelve a ser esta temporada conseguir una cómoda permanencia. “El objetivo está claro: mantener la categoría sin sufrir, lo dijimos desde el principio y es lo que ha comunicado el presidente. Queremos terminar lo más arriba posible. Salimos a ganar todos [los partidos], pero las cuentas se van a hacer a final de temporada”, observó.

Preguntado sobre sus preferencias en el mercado de fichajes, Coudet consideró que el Celta necesitaría reforzar un par de posiciones, pero confesó que no tiene demasiadas esperanzas de que se puedan concretar más llegadas que la del mexicano Orbelín Pineda. “Siempre hablo con la directiva. Saben lo que pienso, pero es difícil. Habría que reforzar un par de posiciones, pero no está a nuestro alcance”, asumió.