El Celta ha demostrado en la cita de hoy ante un poderoso Betis una solidez tanto defensiva como ofensiva propias de un equipo llamado a ilusionarse. Iago Aspas materializó de penalti el primer gol en el Benito Villamarín cuando los locales comandaban el encuentro y lideró la acometida final con un segundo tanto de una calidad exquisita antes del descanso. La otra medalla se la lleva la retaguardia celeste, con un inusual Okay Yokuslu y un inexperto Carlos Domínguez como pareja de centrales, renovada e infranqueable ante un conjunto andaluz que marchaba tercero en la tabla con una importante merma en su vestuario, al igual que los vigueses, debido a los contagios por COVID-19.

Eduardo 'Chacho' Coudet llegaba al choque con un plan sorpresa sometido a la suerte de los resultados de los test de antígenos de coronavirus de sus jugadores. Finalmente, Okay, que no disfrutaba de una titularidad en LaLiga desde hace un año, formó desde el inicio junto al joven Carlos Domínguez. Ambos suplían a Araújo y Aidoo y resolvieron la papeleta con creces. El propio ghanés fue desplazado al lateral derecho -Kevin sufrió una indisposición antes del partido- y, arropado por Javi Galán y Dituro, hicieron de la portería visitante un fortín inexpugnable ante la segunda escuadra más goleadora del campeonato doméstico -solo por detrás del líder Real Madrid-.

49 - Solo el jugador del Bayern de Munich, Alphonso Davies (61) 🇨🇦 ha completado más regates que Javi Galán 🇪🇸 entre los defensas de las cinco grandes ligas europeas esta temporada (49 de 75, el 65,3%, sale bien librado en casi dos de tres regates que intenta). Fino@RCCelta pic.twitter.com/SZqAb2yXHy — OptaJose (@OptaJose) 2 de enero de 2022

En la medular, Denis Suárez sustituía a Tapia con respecto al once que salió en Balaídos en el partido previo a la Navidad: la victoria celeste por 3-1 en Balaídos ante el Espanyol.

Fue Santi Mina quien amenazó primero con un disparo abajo detenido por Rui Silva previa asistencia de Aspas. Poco después, William Carvalho respondía en la caseta rival con un testarazo que detuvo el guardameta argentino con un Betis ya volcado en ataque y lúcido en la recuperación del balón que atosigó de cabo a rabo a un Celta que repelía cualquier conato. Cuando los de Manuel Pellegrini besaban la conquista, llegó el momento clave de la tarde en el minuto 36: penalti de Guardado sobre Cervi cuando el ex del Benfica se internaba con velocidad por el flanco izquierdo del área de Rui Silva. Aspas se encargó de convertirlo en la diana inaugural tras enviar el esférico por el medio y medio.

El segundo llegaba al rato, ya al filo del tiempo de refresco. El mismo Príncipe das bateas, el más listo de la clase, le robó el esférico a Víctor Ruiz en defensa para después regatear al arquero portugués y sentenciar. El ariete de Moaña ha hecho siete goles en sus últimos ocho duelos ante el Real Betis en LaLiga, y en el Benito Villamarín es donde ha realizado más goles como visitante, junto con el Estadio de Gran Canaria, donde juega Las Palmas, según datos de Stats Perform.

Tras la reanudación, más de lo mismo. Los de Coudet no cesaron en su ímpetu batallador y no se dejaron amilanar por un Betis que sentía de cerca la presión de no perder comba para alcanzar en la clasificación a su eterno rival, el Sevilla -le separan ahora cinco puntos-. Prueba de ello fue el primer zarpazo de la segunda mitad, también con la firma de Mina, que esta vez lanzó el cuero a la madera.

Los visitantes dispusieron de escasas ocasiones en el ocaso de partido, todas insuficientes para perforar la meta de Dituro. En el 70, Carvalho probó fortuna de nuevo desde la frontal del área con un disparo potente tras un centro de Fekir; segundos después, era el gallego Borja Iglesias quien direccionaba alto un chut desde el balcón de la caseta rival; y en el 85, el picheleiro repetía en su intento de romper el hielo con un poco ortodoxo remate a la altura del punto de penalti, con el mismo destino nulo.

El Celta logra, así, su segunda victoria consecutiva en LaLiga igualando su mejor racha en la presente temporada. Se aúpa al 12.º puesto con 23 puntos y ya prepara su siguiente cita, ante la Real Sociedad -sexto con 30 puntos tras empatar hoy ante el Alavés-, el próximo sábado a las 16.15 horas en tierras vascas.

Los verdiblancos, que en casa tan solo habían sido derrotados por Real Madrid y Sevilla, continúan terceros con 33 puntos y se verán las caras con el Rayo Vallecano el domingo 9 a las 14.00 h en la capital española.