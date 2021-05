El Celta quiere una despedida de récord

El Celta se propone despedir una notable temporada regalando a su afición un récord de victorias consecutivas ante el Betis (Balaídos, 18.00 horas, Movistar LaLiga). Sin opción ya de luchar por la séptima plaza que le daría derecho a disputar la próxima temporada la Conference League, el grupo de Coudet quiere celebrar la vuelta del público al estadio vigués –2.686 abonados podrán presenciar finalmente este último choque del curso– con un sexto triunfo nunca conseguido hasta la fecha en Primera División.

Una despedida por todo lo alto para un equipo que ha alcanzado su mejor nivel de juego y resultados justo cuando el campeonato tiene que echar la persiana y que, tras dos años con el alma en vilo y 456 días con las gradas vacías, se ha tomado la misión de dar una alegría a su gente como una cuestión personal. Con este anhelo y la satisfacción del deber cumplido, afrontan los celestes esta última cita.

Para el Betis el choque dista de mucho de ser un trámite, ni siquiera una oportunidad de redondear una gran temporada. Los de Manuel Pellegrini defienden en Balaídos la sexta plaza que conduce a la Europa League y lo hacen con un solo punto de ventaja sobre el Villarreal. Aunque los de Unai Emery tienen un arduo compromiso frente a un Real Madrid que también necesita ganar (y que no lo haga el Atlético) para conservar sus opciones al título, los verdiblancos no quieren dejar nada al azar y se han propuesto afianzar su plaza en la segunda competición continental ganando en Balaídos. “El equipo quiere más”, proclamó, ayer Pellegrini, que no se conforma con clasificación para la Conference League que el Betis tiene ya asegurada.

Al igual que en los últimos partidos. Eduardo, el Chacho, Coudet contará con bajas significativas frente a los verdiblancos. Aunque él mismo albergaba la esperanza de llegar a esta última jornada, Renato Tapia no ha logrado recuperarse a tiempo de la rotura de fibras en el muslo sufrida hace cuatro semanas en el campo del Levante. La actual temporada ya es historia para el peruano y también para el colombiano Jeison Murillo, con otra lesión muscular. Tampoco estará José Fontán, tras dar positivo en coronavirus hace un par de semanas.

A ambas bajas se añaden las del delantero argentino Facundo Ferreyra, con un rotura de fibras en el sóleo derecho, y los porteros Rubén Blanco, en la recta final de recuperación de una grave lesión de rodilla y Sergio Álvarez, que ha anunciado su retirada del fútbol por culpa de un proceso degenerativo en la rodilla derecha derivada de la doble fractura de menisco sufrida la pasada temporada. No faltarán a la cita Hugo Mallo, aunque tiene todavía molestias y apunta al banquillo, ni Iago Aspas, que se ha ejercitado a medio gas por culpa de una lumbalgia, pero que no ha querido perderse el reencuentro con la afición, que afronta con la esperanza de estar en la lista para la Eurocopa que Luis Enrique dará a conocer el lunes.

Eduardo Coudet no ha incluido por decisión técnica en la lista a Emre Mor, a pesar de haber recibido esta semana el alta médica. Todo un aviso a navegantes para el jugador, especialmente si se tiene en cuenta que el técnico han incluido en la lista a todos los lesionados (y a los jugadores del filial Gabri Veiga, Sequeira, Hugo Sotelo y Brais Rodríguez) para hacer piña.

El once que el Chacho desplegará frente al Betis no va diferir gran cosa del que conquistó el pasado domingo el Camp Nou. Iván Villar se situará entre palos protegido por una línea de cuatro en la que Kevin y Aarón cubrirán los flancos y Joseph Aidoo, ya recuperado de sus problemas de tobillo, y Néstor Araújo formarán en la zona central.

En medio campo, Fran Beltrán volverá a cubrir la baja de Renato Tapia precediendo al quinteto ofensivo que tan buenos réditos ha proporcionado al Celta en este fin de curso: Brais, Denis y Nolito y, por delante de ellos, Santi Mina y Iago Aspas.