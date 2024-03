A Illa instala 62 paneles solares en el colegio Torre para mejorar su eficiencia energética

El Concello de A Illa ha comenzado con la instalación de 62 paneles solares en el colegio Torre-Illa, una actuación que tiene como principal objetivo reducir el coste energético que genera el edificio escolar. Esta actuación, que tiene un coste de 31.000 euros, viene a complementar las que ya se han acometido en otras dependencias de titularidad municipal y que servirán para reducir el alto coste energético al que tenía que hacer frente el Concello.

En esta ocasión, las 62 placas solares van a permitir al Concello ahorrar un 60% de la energía que se consume en el centro escolar. A diferencia de las instaladas en el campo da Bouza hace unas semanas, estas placas solares no tendrán acumuladores energéticos ya que la mayor parte d la actividad que se genera en el centro tiene lugar en horario diurno. Aunque la mayor parte de los edificios públicos de A Illa cuentan ya con algún tipo de alternativa energética a los combustibles fósiles, en el Concello van a seguir trabajando para reducir al máximo la dependencia de estos combustibles y no se descarta que se realice una nueva inversión similar. No siempre el método empleado han sido los paneles solares, ya que también se ha recurrido a la geotermia o a los pélets, como se hizo en las casas modernistas o en la Escola de Pau.

Mar e Luz

El concello también forma parte del proyecto Mar e Luz, una cooperativa energética impulsada desde el colectivo Arousa en Transición y en el que también están incluidos la OPP-20 y una docena de particulares.

A través de ese proyecto, el Cocello va a suministrar energía a los almacenes municipales. Tras superar un sinfín de barreras burocráticas, el proyecto ya se encuentra funcionando y, por ello, sus promotores celebraron recientemente una jornada participativa que por los puntos más importantes del proyecto, desde el cargador eléctrico para vehículos hasta la nave de Testos donde se instalaron los paneles solares que dan electricidad a los integrantes del proyecto.

Esta iniciativa es pionera en Galicia y ha tenido que ir abriendo camino en el apartado burocrático, ya que las administraciones todavía no están del todo preparadas en su legislación sobre estos aspectos. Sin embargo, Arousa en Transición no descarta poner en marcha un segundo proyecto que sirva para facilitar el tránsito del consumo de combustibles fósiles a energías totalmente limpias.

Suscríbete para seguir leyendo