Portos reduce en un 40% la incidencia del viento sobre los pantalanes de O Xufre

Aunque desde que existen los pantalanes en la dársena de O Xufre no se ha registrado ningún incidente con los temporales. Lo cierto es que la flota bateeira de A Illa lleva años clamando por la construcción de un dique de abrigo convencional que les proteja tanto de las olas como del fuerte viento. La instalación del dique flotante en su momento no convenció a los bateeiros, que venían de ver como el temporal Flora arrastraba varias embarcaciones a las playas, causando importantes daños a más de una. La instalación de ese dique fue visto por muchos bateeiros como un “apaño” que no iba a solucionar nada. Es cierto que consiguió frenar el oleaje, aunque en más de una ocasión llegó a ser arrastrado por el mismo, pero el dique flotante no frenaba el viento, que era el causante de los mayores problemas en la zona. Esa circunstancia fue la que llevó a Portos a apostar por este proyecto piloto, que supone una inversión muy inferior a la que se debería asumir en la construcción de un contradique de abrigo. En principio, los paneles fueron recibidos con cierto escepticismo por la flota, aunque desde su instalación, señala el ente portuario, ha pulsado el sentir de varios bateeiros encontrándose con que no han presentado ninguna queja sobre su funcionamiento. Desde la construcción de los pantalanes en la dársena de O Xufre, una de las grandes reivindicaciones del sector en A Illa, toda la flota bateeira del municipio descansa en esa zona.