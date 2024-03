Alberto Varela alerta de la “involución” en igualdad: “Son necesarios muchos 8-M”

La concejala de Igualdade en Vilagarcía, Tania García, criticó ayer que el PP no aceptase una enmienda socialista a la moción conservadora sobre el 8-M, que el jueves fue rechazada en el pleno por todos los grupos de izquierda y por tanto no salió adelante. “En nuestra enmienda solicitábamos que la Diputación siguiese colaborando con concellos y asociaciones de mujeres como el anterior gobierno de Carmela Silva, el más feminista de la historia. También pedíamos que la nueva Diputación se retractase de censurar a cuatro activistas, entre ellas una vilagarciana, pero el PP no aceptó. Está claro que con la llegada del PP a las instituciones la situación cambia considerablemente”, advirtió Tania García.

La edil también aludió a la discrepancia entre socialistas y populares sobre unos datos. Para demostrar su versión mostró un anuncio del DOG que cifraba la aportación autonómica al CIM en 45.000 euros y “no en 130.000 como dijo Elena Suárez”. Esos 45.000 euros “no llegan al 19% del presupuesto del área de Igualdade”.