¿Por qué se encuentra el viaducto de Pontecesures a Padrón en estado de ruina?

Y el viaducto que une las provincias de Pontevedra y A Coruña es uno de esos elementos que requieren conservación, para evitar que prosiga su deterioro y sufra un riesgo sin paliativos. “Hay varios sillares sueltos en los arcos”, todos ellos muy fáciles de ver incluso desde la balaustrada.

Un problema derivado de una “patología” severa, en parte por la acción de las mareas que ha provocado con el paso del tiempo una erosión clara de las piedras; lo que lleva a un debilitamiento de la estructura.

Pero la administración es terca en sus objetivos y si bien destina cantidades millonarias cada año a nuevas infraestructuras, las partidas de conservación y mantenimiento son muy limitadas. El presidente de Apatrigal afirma sin paliativos que es un error que en otros países próximos como Francia o Portugal no cometen.

“Claro que tengo envidia a los portugueses porque cuidan al mínimo detalle, con mimo, su legado, mientras que nosotros lo descuidamos”; se lamenta el arquitecto porque se están dejando perder muchas joyas. “No solo aquí, sino que es común en toda España”, agrega con escepticismo.

Buen ejemplo de esta desidia es precisamente este histórico viaducto medieval, con reminiscencias tomanas, pues hace ya un año que la asociación denunció su mal estado de conservación. “Ni siquiera acusaron recibo de la queja”, admite con desánimo Fernández Coto que insiste: “No se dignan ni a contestarnos”.

Y eso que el escrito iba acompañado por documentos, imágenes y estudios muy rigurosos en los que se habla del riesgo al que se enfrenta uno de los puentes más transitados de la provincia. “Quizás no ahora mismo, pero es difícil que resista veinte o treinta años más si no se actúa con prontitud”, advierte.

Un gran parecido con los acueductos





La carta enviada en su día a la Dirección General de Carreteras por Apatrigal no tiene desperdicio, al defender la necesidad de actuar en una de las vías estructurales de Galicia, con un puente en lamentable estado, “tanto para la seguridad como la preservación del patrimonio cultural”. Explican literalmente que “gran parte de sus tajamares (del puente) están en un estado crítico, con pérdida de sillares de granito, grietas de considerable dimensión y desagregación estructural”. Asimismo enviaron fotografías en las que se observa con meridiana claridad “el deterioro de la calzada, con grandes grietas que coinciden con los tajamares, por lo que suponemos que se trata de una patología derivada del asentamiento de la plataforma del puente, que están perdiendo la necesaria estabilidad para mantener la infraestructura”. Le explican además que este tramo “formaba parte de lo que se considera el puente más largo de Europa durante muchos años, con una longitud de 2.500 metros, que transcurría sobre brañas, por medio de unos sistemas de circulación del agua similares a los de un acueducto”. En la actualidad, dicen, “se pueden apreciar pequeños tramos de esa obra de ingeniería en lugares puntuales”. A su vez indican que el puente en sí mismo mide 160 metros. En términos relativos al patrimonio, pusieron de manifiesto que se trata de una infraestrcutura que forma parte de la historia de Galicia y, aunque no está catalogado como tal por la Xunta de Galicia, “está en la memoria de varias generaciones de gallegos que lo han cruzado muchas veces”. Y recuerdan que ya en el siglo II, fue el emperador Trajano quien “ordena construir el Pons Cessuris (puente de transeúntes) en Iria Flavia, por donde pasaba la calzada romana Per loca marítima. En el puerto estaba el Pedrón, donde amarraban los barcos, hoy bajo el altar mayor de la iglesia parroquial de Santiago en Padrón. Y luego Gelmírez, también intervino en la protección de esta obra.