"La moción de censura en la Mancomunidade se gestó porque se incumplieron los acuerdos"

Fue el tema de la semana. El voto de José Manuel Aspérez -y por ende también del alcalde meañés Carlos Viéitez y su edil Jorge Besada- fue determinante para sacar adelante la moción de censura del PP en la Mancomunidade do Salnés y devolver la presidente del órgano al Partido Popular, de manos ahora del alcalde de Ribadumia, David Castro. De apoyar de forma explícita a Marta Giráldez (PSOE) en agosto, mudó su postura al no cristalizar el acuerdo formalizado con el PSOE, y que pasaba por darlo la vicepresidencia de la Mancomunidad al edil meañés. Toda vez que ello no llegó, el Partido Popular reconsideró su postura y en muy poco tiempo empezó a planear la opción de una moción de censura, toda vez que no se limaban las diferencias PSOE-BNG-MI

– ¿Cómo explica o justifica su cambio de voto en la Mancomunidade en solo seis meses?

– En la Mancomunidad solo había dos opciones: PP o PSOE. El acuerdo con Marta Giráldez era la vicepresidencia de la Mancomunidad con el área de Turismo en mi persona. Para ello se hacían necesarios 14 votos, y en la votación de agosto se quedó en 12 por la posición del BNG. Aquel día, antes de entrar a la sesión, Marta Giráldez sabía que iba a ser presidenta, y que la vicepresidencia no iba a salir adelante. Nosotros no lo sabíamos. Pasado ese tiempo dimos seis meses para reconducir la situación generada, pero en todo ese tiempo no se ha movido una sola ficha por hacer cristalizar lo pactado.

– El BNG meañés facilitó con su voto que usted estuviera en la Mancomunidade, y ahora siente que el acuerdo se ha roto.

– El acuerdo era para visibilizar la posición de Meaño en la Mancomunidad. Recibir el apoyo del Rosana Domínguez (BNG) era para facilitar que la izquierda tuviera la presidencia, pero con ello no se nos iba a convertir en un miembro florero del BNG en los plenos de la Mancomunidade, ni mucho menos. Pero sí puedo decir que Rosana Domínguez y Diego Rosal estuvieron en todo momento al tanto de lo que iba negociando con Marta Giráldez, e incluso personalmente la invité a estar presente en aquellas conversaciones, pero ella no podía por cuestiones laborales. Y en ese acuerdo, con nuestro voto, se dio la presidencia a Marta Giráldez. Lo que no se cumplió luego fue el acuerdo entre las partes. En Meaño, cualquier otra opción de partida del BNG, hubiera facilitado que ese representante en juego se lo llevara Carlos Viéitez y Veciños de Meaño, y sabían que era darles ya a las primeras de cambio la presidencia de la Mancomunidade al PP.

– ¿Ha recibido muchos reproches por parte de PSOE y BNG desde el pasado martes por su apoyo ahora al PP con David Castro?

– No, ni personal ni telefónicamente. Creo que en el arco de mi propia formación, Meaño Independiente, recibí más reproches cuando decidimos apoyar al PSOE y Marta Giráldez en la Mancomunidade el pasado mes agosto, porque la postura del PSOE meañés contra natura en 2019, para darle la alcaldía de Meaño al PP de Carlos Viéitez, escocía mucho; no lo entendía nadie. Ni aún cuando le dábamos nosotros la alcaldía de Meaño al PSOE, y que tampoco quisieron los dirigentes de formación socialista. De hecho, los únicos reproches personales que se me hicieron llegar son, paradójicamente, los del PSOE meañés, a través de sus redes, donde, por cierto, no admiten comentarios de los seguidores, para que no puedan rebatirse sus comunicados. Un PSOE local donde la vanidad y el orgullo de Icía García y Rafael García les han perdido, y ello llevó a su partido a desaparecer de la corporación en las pasadas elec-ciones… Una desaparición que me ha sabido mal por Pablo Portas, una persona a la que tengo en estima, además de por muchos votantes socialistas, porque el PSOE de Meaño no es como la gente que maneja hoy esa agrupación. Pero tengo la conciencia muy tranquila.

–¿Quién cree que puso más en esa ruptura PSOE-BNG-MI en la Mancomunidade?

– Honestamente, el BNG comarcal, que se enrocó en el momento de la votación y en los seis meses que han seguido… En todo ese plazo que dio nuestra formación, no ha habido ni una sola llamada, ni un solo gesto para deshacer el entuerto en la Mancomunidade.

– Su relación con David Castro, de sus años de independientes ambos... ¿pesó más para convencerle que el propio aparato del PP?

– Conozco a David desde hace muchos años, por su dedicación empresarial a bodegas o en compraventa de uva. Es cierto que la relación con el PP a través de David es distinta, tiene su talante, y ese vínculo personal juega lo suyo, tal y como ocurre entre las personas.

– Confesara en alguna ocasión que, en su plano ideológico personal, se sentía más inclinado a la izquierda o centro-izquierda.

– Me muevo porque desde la izquierda, sí puede decirse, nos empujan hacia la derecha. Ahora bien, seguiremos siendo fieles a nuestra filosofía de independiente: que hayamos apoyado a David Castro y al PP no significa que siempre votemos con el PP en cada decisión que haya en la Mancomunidad, no nos debemos a las directrices de ningún partido, no lo hacíamos antes ni lo cambiaremos ahora. Y eso lo tendrá que asumir David Castro.

– Su nuevo cargo será…

– Delegado de Turismo, en el acuerdo, no se barajó en mi caso la vicepresidencia de la Mancomunidade.

– Supongo que retribuido económicamente.

– Lo que demandamos fue el tiempo que se merece para poder dedicarle a esa delegación, a través de la que potenciar la comarca en el exterior. Tiempo para poder ser protagonistas y obtener resultados. El acuerdo se hará público a partir de la semana que sigue y corresponde al presidente David Castro.

– Pero tiempo se traduce en dinero en lo salarial

– Es obvio, pero, en su caso, hablar de ello es una competencia de David Castro, y en su caso aprobarlo corresponde del pleno de la Mancomunidade.

– ¿Algún proyecto, alguna línea por la que ir en Turismo en la Mancomunidade?

– El dar protagonismo al geodestino de la comarca. Y para ello, de partida, dos proyectos. Uno, el aunar la ruta de Padre Sarmiento, la variante espiritual que pasa por Ribadumia y Meis, y el Mar de Santiago que se creó desde Vilanova, en un Camiño de Santiago oficial, que, desde Poio transcurra por toda la costa saliniense. Y tras las elecciones autonómicas y el nuevo gobierno gallego, tocará ponerse manos a la obra para ello, lo que contribuiría a di-namizar la comarca y traer muchos peregrinos y turismo por este camino. Y el otro proyecto es volcarse Cambados, Ciudad Española del Vino en este 2024 y dar un espaldarazo al eno-turismo, donde Cambados tiene el nombre, pero que también dinamizará concello pequeños como Meaño, Ribadumia o Meis, por su papel como municipio con mucho peso vitivinícola.

“Tras conocer los resultados de 2023, es cierto que valoré si presentaba la dimisión como concejal”

–- ¿Ser independiente es un lugar de paso? ¿Está usted ahora más cerca del PP?

– Estoy donde estaba, independiente, no más. Lo acaecido ha sido solo una entente en pro de la normalidad en la Mancomunidade, para bajar tensiones, ponerse a trabajar juntos en pro del órgano Mancomunado, y desplazar los localismos a una posición secundaria.

– Hablando del futuro de su formación Meaño Independiente, que ha cosechado un palo en las últimas elecciones. ¿Por donde pasa el futuro de MI?

– El año 2024 marcará el futuro de la agrupación. Pasadas las turbulencias, cabe ahora tomar ritmo de crucero y hacia finales de año o, como mucho en 2025, a mediados de legislatura tocará hacer un balance: qué camino tomar, si seguir, si refundarnos y agregar otras inquietudes para hacer aflorar alguna otra formación, o bien, decirnos eso de “hasta aquí llegamos” y la sensibilidad de cada cual se vaya arrimando a aquel grupo con el que más se identifique.

– Y, en particular ¿su futuro personal?

– Reconozco que tras los resultados de 2023 estaba más fuera que dentro del mundillo de la política, tano que estuve cerca de dimitir como edil y dejar la corporación. Pero, esa gente más cercana me animaba parapara que no lo dejara y ahora, con la posición ganada en la Mancomunidad, el volver a tener protagonismo en la labor política reconozco que es un estí-mulo grande para volver a cargar pilas y empezar a dedicarse a proyectos que me ilusionan.

– En el plano de la política municipal meañesa: ¿vaticina que se va a ver al PP repescando a Carlos Viéitez?

– Ahora mismo es muy probable, o eso es lo que piensa la gran mayoría de los vecinos de Meaño. Y Carlos Viéitez es lo que ha deseado de siempre.

– ¿Se imagina a usted y Carlos Viéitez en una misma lista del PP?

– (Se sorprende, arqueando los ojos). No, a día de hoy, no.