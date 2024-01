Ana Granja: “Varela aún no asumió que no tiene mayoría absoluta”

Después de que el alcalde de Vilagarcía reconociese abiertamente en el pleno de esta semana que no va a realizar ninguna auditoría lumínica pese a solicitarlo la mayoría de la corporación, el Partido Popular, impulsor de la moción, ha reaccionado: “El gobierno local debe cumplir el acuerdo plenario y realizar una auditoría. O de lo contrario no solo estará faltando el respeto a los grupos del pleno municipal, si no también a la democracia, y, lo que es más grave, a los vecinos y vecinas de Vilagarcía”.

Vilagarcía, ¿una ciudad insuficientemente iluminada? La portavoz conservadora, Ana Granja, espeta que el ejecutivo de Varela “aún no asumió que ya no tiene mayoría absoluta y que no puede gobernar haciendo lo que le dé la gana”. Recuerda que “cerca del 65% de los votantes no lo eligieron como alcalde”. El acuerdo plenario (con los votos favorables de PP, BNG y Esquerda Unida y la abstención del PSOE) tiene que ver con la mejora de la iluminación que solicitaba el Partido Popular. “Desde esta formación nos hicimos eco de las denuncias vecinales y comprobamos como nuestra ciudad sufría dos problemas con la iluminación. Por un lado que había calles que carecían de luz y por el otro, que el horario, en muchas ocasiones, estaba mal regulado. Por ello, en dicha moción, solicitamos al pleno la realización de una auditoría lumínica para conocer las necesidades de nuestra ciudad”, concluye Granja.