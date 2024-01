Arosa acusa a Mar de “querer ponerse de perfil” en el vertido de pellets plásticos

Los municipios costeros de la ría de Arousa miran con temor al mar ante la posibilidad de que los pellets químicos que formaban parte de la carga que un barco perdió a la altura de Viana do Castelo acaben llegando a sus playas. Aunque las batidas realizadas por Gardacostas, cofradías y policías locales todavía no han arrojado resultados positivos, la aparición de un saco lleno de ese material en una playa de A Illa hace pensar que la ría de Arousa no se va a librar del vertido.

Aparece en A Illa un saco lleno de pellets de resina que riegan el litoral de Barbanza Es en ese marco en el que la Consellería do Mar ha remitido una carta al alcalde de A Illa, Luis Arosa, en la que insta a la administración local a que sea ella la que retire todo el material que llegue a sus costas y después pase factura a Mar para cobrarla a la aseguradora de la empresa armadora del buque. La carta no ha sentado nada bien a Luis Arosa, ya que “este concello ni tiene gente ni infraestructuras para hacer frente a un vertido como este, un vertido que deberían enfrentar otras administraciones, entre ellas la Xunta, que para eso tienen un Plan de Continxencias contra a Contaminación que no se está aplicando en estos momentos”. Para el regidor isleño, la carta recibida desde la Consellería de Mar “es un intento de ponerse de perfil en un problema muy grande y una forma de decirnos a los concellos que nos arreglemos como podamos con lo que nos llegue por la puerta”. Arosa espera que la llegada de ese saco sea la única noticia que se tenga en A Illa de los pellets de plástico, porque “como llegue a las piedras a ver como lo vamos a limpiar, porque da la sensación que en la Consellería no se enteran de que los recursos que tenemos los municipios de menos de 5.000 habitantes no llegan para hacerse cargo de una limpieza de esas características”. Problema medioambiental "muy grave" Mientras, la gran mayoría de la carga de pellets de plástico, perdida por un barco mercante a principios de diciembre a la altura de Viana do Castelo, sigue regando toda la costa desde Ribeira a Muros, donde no solo están apareciendo los sacos, como en A Illa, sino que también aparecen los pellets sueltos en la arena, convirtiéndose en un verdadero problema para su eliminación. Las asociaciones ecologistas instan a la administración a actuar ante un problema medioambiental que califican de “muy grave”. Greenpeace Galicia ha constatado que los arenales del parque natural de Corrubedo, municipio de Ribeira (A Coruña), “están cubiertos de millones de pellets”, con un daño al ecosistema que “va a durar muchos años”. Urge a Xunta y Gobierno central a que actúen ante un reguero de bolitas de plástico por las Rías Baixas, puesto que “el desastre es importante”. Amencer no Parque Natural de Corrubedo. O mar regurxitou un rosario de boliñas plásticas de quilómetros de longo que a ningunha administración parece importar. Necesitamos que os gobernos actúen e que se procuren responsabilidades. A desfeita é importante. pic.twitter.com/3mB2F3YX1K — Greenpeace Galicia (@greenpeace_gal) 5 de enero de 2024 La ONG SEO/BirdLife ha avisado de que estos microplásticos “pueden afectar a las aves marinas”, por lo que reclama a las autoridades retirar los pellets de las costas y abrir una investigación para conocer bien el impacto ambiental y causas del accidente. Entre las especies que pueden verse afectadas, la ONG destaca el chorlitejo patinegro (píllara das dunas), una especie catalogada como vulnerable en el catálogo gallego de especies amenazadas. Apunta a la importancia de valores ambientales en zonas como el parque natural de Corrubedo. Allí se encuentra la mayor población reproductora de Galicia de chorlitejo patinegro. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ziclos Circular Economy (@ziclos.circular.economy)