Zona catastrófica por mortandad de bivalvos

La Consellería do Mar defiende que instar al Gobierno de España a declarar “zona catastrófica” las rías o zonas afectadas por la mortandad masiva de bivalvos es la mejor opción para compensar a los mariscadores.

El departamento que dirige Alfonso Villares se inclina por esta fórmula tras reunirse con el sector afectado, que en las últimas semanas denunció mortandades por descenso de salinidad tanto en la ría de Pontevedra como en las de Muros-Noia y Arousa.

Es por ello que lleva semanas “recopilando datos sobre pluviométrica, salinidad y mortandad de moluscos en cada área” con el propósito de redactar los informes necesarios dirigidos al Gobierno de España.

Consideran en la Xunta que esa petición de zona catastrófica al Estado “es la vía más adecuada para contribuir a paliar el impacto” que las incesantes lluvias y las riadas generadas han tenido en marisqueo, especialmente evidente en el caso de la almeja y el berberecho.

Otras comunidades

Abundando en ello, Mar recuerdan que es declaración de zona catastrófica estatal “ya se aplicó y aportó recursos a diferentes comunidades autónomas”.

Y lo más importante, consideran Villares y su equipo, es que “no solo permitiría cubrir todos los daños ocasionados” en la producción, sino que “abre la puerta” al establecimiento de ayudas a empresas y trabajadores, “con fórmulas como aplazamientos y exenciones en las cuotas a la Seguridad Social”.

Dicho de otro modo, que podrían facilitare ayudas no solo a mariscadores, sino también a otros perjudicados del sector mar-industria, como puede ser el caso de las firmas depuradoras de moluscos.

En esta línea “estamos trabajando desde hace más de dos semanas”, inciden en la Consellería do Mar, donde dicen no entender que “dirigentes de PSdeG-PSOE rechacen esta fórmula y apuesten por la declaración de emergencia de interés gallego, a pesar de que esta es una vía que no cubriría los daños sufridos en la producción de marisco, dado que la normativa autonómica no se articula por este ámbito, sino que da respuesta a situaciones de peligro para personas o servicios esenciales”.

La declaración de zona catastrófica, sin embargo, “permitirá que el Estado pueda encargarse de una reparación de daños que llegue a todos los afectados por la mortandad de marisco”, sentencia la Consellería do Mar.