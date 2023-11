Armenteira impulsa el cultivo de camelias con dirección a la industria cosmética

La efímera flor del invierno, la camelia, puede añadir un uso más a su extensa nómina de utilidades, el de ser un elemento clave en la elaboración de cosméticos. En esa investigación se encuentran dos instituciones del cariz del monasterio de Armenteira, en el Concello de Meis, y de la Diputación de Pontevedra cuyo objetivo es extraer de las semillas de la camelia los productos necesarios para irrumpir en la industria cosmética.

En el día de ayer, el diputado provincial Jorge Cubela, visitó las dependencias del monasterio de Armenteira para presidir la reunión de la comisión de seguimiento del proyecto en el que se estudian nuevos productos de cosmética, elaborados con aceite extraído de las semillas de las camelias cultivadas en la provincia. El encuentro mantenido ayer ha servido para estudiar la evolución del proyecto, con vigencia hasta 2025.

El objetivo de esta iniciativa es determinar la rentabilidad de las plantaciones de camelia y de sus semillas en Galicia, así como la calidad de su aceite, extraído por prensado en frío, para su uso en una industria al alza como es la cosmética, en concreto, para la elaboración de productos naturales como jabones, aceite puro cosmético, bálsamos labiales o cremas corporales.

La Diputación, con conocimiento en la materia a través de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, pretende mediante esta iniciativa con el monasterio de Armenteira concretar la producción de las semillas por planta y el tiempo que cada una tardará en llegar a su máxima producción. Con esto, se podrá esclarecer la rentabilidad de cara a futuras plantaciones y, por lo tanto, estimular su explotación comercial en la provincia de Pontevedra. La elección del monasterio de Armenteira para desarrollar este proceso experimental no ha sido casualidad. La comunidad religiosa que reside en esas dependencias tiene un profundo conocimiento de como elaborar todo tipo de jabones y productos cosméticos, además de contar con un amplio jardín en el que abundan los camelios, lo que facilitaba la puesta en marcha de esta iniciativa que se pretende extender a otros puntos de la provincia, abriendo nuevas perspectivas de mercado.

El trabajo conjunto de la Diputación de Pontevedra, a través de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, y la comunidad del monasterio de Armenteira está abriendo nuevas posibilidades de aprovechamiento del medio rural de la provincia. La comunidad está registrada en Actividades Económicas, concretamente en el epígrafe de fabricación de jabón y productos de perfumería, reconociendo la calidad del aceite de camelia cultivada en la provincia de Pontevedra y sus beneficios para el cuidado de la piel.

La camelia sumaría así un uso más a los que ya tiene. No en vano, esta flor se ha convertido en motivo de exposiciones y muestras por su particular belleza y por la amplia gama de colores que ofrecen sus especies. A ello se suma la existencia de una “Ruta de la Camelia”, que lleva a las personas que se deciden a recorrerla por pazos y lugares emblemáticos de la provincia de Pontevedra, destacando la belleza que ofrecen los camelios cuando están en flor. Solo en esta comarca están incluidos en esa ruta el pazo de Rubiáns, la finca de A Saleta, el Parador de Cambados o las bodegas del pazo de Fefiñáns. También figuran en ella el Museo Etnográfico e do Viño, el pazo Quinteiro da Cruz de Meis y el emblemático castillo de Soutomaior.

Otro lugar en el que existen camelios centenarios es la casa museo Valle-inclán, escritor que cuenta con una camelia que lleva su nombre.