El PSOE de Vilanova cargó esta tarde contra el alcalde Vilanova, Gonzalo Durán, después de que este no le diese un segundo turno de palabra “en el pleno tan esperpéntico celebrado ayer, una sesión que solo a servido para despilfarrar dinero público con el único objetivo de obtener rédito político y tener méritos ante Rueda y Feijóo en busca de un puesto”.

La formación que encabeza Maria José Vales apunta que “desde el PP se pretendía dar clases de dignidad al PSOE, sabiendo que el partido de Duran es el único condenado por corrupción en la historia de España”. A eso se suma que el PP tiró de indultos y amnistía cuando lo estimó oportuno para sus intereses, “como hizo Aznar con 16 miembros de la banda terrorista Terra Lliure en 1996 al necesitar los votos de CIU para ser presidente del Gobierno o la amnistía fiscal de Rajoy, que solo fue para beneficiar a corruptos que tenían dinero procedente de la economía sumergida”. Estas acciones beneficiaron a expolíticos del PP, “algo que Duran no recordó en el pleno celebrado ayer”.

Una de las grandes sorpresas del pleno para los socialistas fue ver al alcalde de Vilanova “aferrándose a la Constitución, cuando él ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales y por actuar de mala de contra una trabajadora del Concello”. Además, también fue condenado por calificar a Carmela Silva de “Chacha para todo del anciano Caballero” cuando era presidenta de la Diputacion, una frase que el juzgado “consideró machista”.

Las continuas alusiones de Durán y Javier Tourís sobre las manifestaciones que se están registrando llevan a los socialistas a recordar que “la gente también salió a la calle cuando fue el ‘No a la Guerra’ y el PP no les hizo caso, así que si son tan españoles por que no se abstienen en la investidura para no pactar con los catalanes”.

Los socialistas de Vilanova concluyen que, a pesar del trasfondo de la convocatoria del pleno extraordinario, “que nada tenia que ver con la amnistía, nuestros concejales acudieron orgullosos de la capacidad de diálogo del partido que representan”, que ha sido capaz de poner de acuerdo en la investidura a siete partidos totalmente diferentes. También le recuerdan al PP que “España es nuestra también, por eso siempre diremos Viva España, constitucional, diversa y plural”.