As Torres hace del piragüismo bandera en Catoira

Pocas entidades deportivas cuentan con la vinculación que As Torres tiene con Catoira. Referirse al club vikingo es hacerlo a una bandera del deporte de todo un Concello. La misma que ondea en podios gallegos, nacionales e incluso europeos, algo de lo que muy pocos clubes pueden presumir.

Pero es que el vínculo del municipio con el río Ulla va mucho más allá de aquella llegada de los vikingos celebrada anualmente. Y es que sobre esas mismas aguas, de manera diaria, trazan su recorrido decenas de piraguas para llevar a Catoira a lo más alto del escaparate de su deporte. Todo un trabajo sordo, oscuro y muy sacrificado que solo tiene el combustible de la ilusión, el orgullo y el sentirse partícipe de un club que es todo un emblema de la esencia catoirense.

Cada tarde son muchos los jóvenes los que se ponen a la orden de técnicos de la entidad para compartir la responsabilidad de su crecimiento humano y deportivo. No hay excusas, solo la suma de voluntades aderezadas con las cualidades de cada uno, para que cada ocupante de una piragua bajo la grímpola de As Torres en una competición termine cada prueba con la satisfacción del trabajo bien hecho, resultados al margen. Y es que las medallas no son el fin sino la consecuencia.

Todo ese esfuerzo ha hecho que el club As Torres haya culminado la temporada 2023 como una de las mejores de los últimos años. Como suele ser habitual un destacado número de medallas en campeonatos a nivel internacional, nacional y autonómico es el mayor reflejo de ello. En total, se han obtenido 73 preseas repartidas en tres eventos internacionales, 31 en campeonatos de España y 39 en campeonatos autonómicos. Eso en lo numérico y tangible, lo que no se ve y solo se experimenta se registra en la ventanilla de la riqueza personas de todos y cada uno de los que componen la entidad.

Por si fuera poco, los logros de la plantilla bajo la dirección de Luis Busto no se limitan solo al recuento de medallas. La participación de múltiples atletas en competencias internacionales, así como la convocatoria de siete palistas para el campeonato de España de Autonomías, consagran a este club como uno de los mejores del país.

El 2023, que llega a su fin, se distingue por la medalla de plata conseguida por Fernando Busto junto a Diego Miguéns en la competición de C2 senior del Campeonato Mundial de maratón, celebrado en Dinamarca. A este destacado logro se suma la plata obtenida en el Campeonato Europeo de la especialidad, donde Iván Alonso brilló en la carrera de K1 senior, alzándose con el subcampeonato continental. De Catoira para el mundo a través de una piragua, Algo tan extraordinario que difícilmente su puede valorar en su justa medida, pero ni eso arredra la maquinaria de ilusión de palistas y entrenadores.

Otro atleta que ha destacado este año es el canoísta Pedro Torrado, quien compitió en el Campeonato del Mundo Sprint en la categoría juvenil y también en el campeonato europeo, donde compartió embarcación tanto con Kevin Longo como con Samuel Ares. Otro de los nombres propios a apuntar de cara al futuro cercano de la entidad vikinga.

El próximo Campeonato de España de Autonomías, que se celebra este fin de semana, contará con la participación de los deportistas Gabriel Cascallar, Tomas Pérez, Marta Castiñeiras, Mariña Busto, Iker Rey, Jairo Zurita y Raúl Fernández. Una delegación de lo más numerosa para seguir alimentando el afán de superación intrínseco al club.

En cuanto a los equipos, también se lograron resultados notables, como el segundo puesto en la liga nacional de copa cadete, el quinto puesto en la liga nacional juvenil, el noveno puesto en el XXI Trofeo de Sprint Olímpico Hernando Calleja, el tercer puesto en la liga gallega sprint senior masculina y el tercer puesto en la liga gallega sprint junior masculina. Las mujeres del equipo lograron un meritorio puesto en la liga gallega sprint senior femenina en una cantera en la que la igualdad no viene de ahora.