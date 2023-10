Cantodorxo vuelve a dar vida al folclore

Con el paso de los años, los festivales organizados por la agrupación cultural, musical y folclórica Cantodorxo se habían convertido en una de las citas obligadas para los vecinos en el Concello de O Grove.

El desarrollo de esta actividad siempre fue, igualmente, motivo de fiesta en el municipio, reuniendo a una gran cantidad de espectadores y mostrando la capacidad de decenas de personas integradas en las diferentes secciones de dicha entidad.

Desde 2019

Pero la pandemia del COVID hizo que el festival celebrado en 2019, coincidiendo con el 25 aniversario de la asociación, y en el que participaron una decena de agrupaciones de toda Galicia, fuera el último.

Lo que hizo el coronavirus fue dejar a los grovenses sin uno de sus espectáculos más deseados, y esto es algo que va a corregirse mañana, en el Auditorio Municipal de Monte da Vila.

Juan Antonio Aguín

Y por si este regreso del festival no fuera suficiente motivo de alegría para los integrantes de Cantodorxo y sus seguidores, hay que destacar que va a ser el primero en el ese Auditorio que entidades como Cantodorxo reclamaron durante mucho tiempo, con su presidente, Juan Antonio Aguín Castro, a la cabeza.

Será en estas flamantes instalaciones donde, a partir de las ocho de la tarde, se desarrolle el XXIV Festival Folclórico Cantodorxo, que como en las ediciones anteriores incluye la participación de una agrupación ajena al Concello de O Grove, en lo que constituye una especie de intercambio cultural con el que “hacer disfrutar al público de una tarde de música y baile tradicional”.

Desde Muros

De ahí que por este festival, que algunos años se celebró dos veces, uno protagonizado por las escuelas de baile y el otro, por los grupos de mayores, pasaran ya “agrupaciones de toda Galicia”.

Esta vez Cantodorxo se hace acompañar de la agrupación Agrocovo, fundada en septiembre de 2006 en la parroquia de Santa Mariña de Esteiro (Concello de Muros).

Lección para los más jóvenes

Entre ambas formaciones van a ofrecer “músicas y bailes tradicionales”, al tiempo que “vamos a mostrar a nuestras bailadoras más jóvenes cómo se hace baile del país en un Auditorio".

Esto se debe a que "pensaban hasta no hace muchos días que en un lugar como este no se puede ‘bailar gallego’, ya que están acostumbradas a hacerlo siempre en la calle”, como sucedió en la reciente Festa do Marisco.

Esto supone, entienden los responsables de Cantodorxo, que mañana “van a ver que, si bien el baile tradicional gallego es un baile de la gente, la calle, las casas e incluso los alpendres, también tiene categoría para lucirse en grandes escenarios como el Auditorio”.