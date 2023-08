Situación límite entre los "rañeiros" con las ayudas del paro biológico

Los “rañeiros” continúan a la espera de recibir el importe comprometido por parte de la Xunta tras aprobarse, el pasado abril, un parón de la actividad. Tras pedir un anticipo ante la difícil situación económica que viven, la entidad bancaria les reclama el 30% del importe.

La situación que, previsiblemente debería solucionarse a principios de este mes, continúa atascada y con los profesionales del mar en una situación comprometida tras no llegar el dinero comprometido. El problema no es ajeno al sector del mar, puesto que afecta a alrededor de 700 trabajadores que pasan sus horas más difíciles. “No sabemos si realmente nos llegarán a pagar el dinero”, señalan,

Según fuentes consultadas, desde la Consellería achacan el problema al Estado ya que “hay un problema con unos certificados”. Una situación que ha indignado seriamente a los trabajadores que ven como los días pasan y reciben otro nuevo mazazo a su actividad.

Ante la falta de visos de solución y las pocas garantías de pago con las que parecen contar a tenor de lo expuesto, el malestar va en aumento e incluso, en muchos casos, la posibilidad de hacer una sentada delante de la Consellería do Mar coge más fuerza que nunca.

“Tememos de que la ayuda no llegue o cuando lo haga estemos desahuciados de los pisos. Si no tienes dinero por una ayuda que se comprometieron a darte y no está garantizada, el panorama es desolador”, denuncian tras varias semanas a la espera de cobrar.

Así, desde el sector buscan urgentemente una solución ante la falta de ingresos y un pago en intereses que se eleva hasta los 70 euros mensuales a la entidad bancaria que les dio el anticipo y que no hace más que aumentar una incertidumbre entre los “raiñeros” que han parado su actividad profesional.