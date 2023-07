“Soy un gran enamorado del cine y, esencialmente, gambardellista”

Hay películas y directores que tienen la capacidad de poner en entredicho el argumento de una película. Una vez generada la duda, es habitual recurrir a los especialistas para conocer la verdadera historia, en ocasiones confusa.

No es complicado acudir a esa voz tenue y tan intensa que tiene Joaquín Méndez Alfonsín, o Jordi Maquiavello para el gran público. Técnico en Producción de Proyectos Audiovisuales y Espectáculo en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, ha logrado albergar más de 450.000 suscriptores en YouTube ávidos de conocer los entresijos de sus proyecciones favoritas. Criado en Vilagarcía y Pontevedra, el divulgador ha pasado página tras alguna polémica en las redes sociales, siendo este su “mejor momento profesional”.

–¿Jordi Maquiavello?

–Me lo puse por el cariño que le tengo a Cataluña desde una edad muy temprana. Joaquín sería Joaquim y no me gustaba mucho. Era lo más parecido. Con respecto a Maquiavelo es en honor al primer filósofo del cual leí un ensayo. Me animó a leer más y quería que fuera un homenaje hacia él.

–Ego por las nubes y prepotente son dos de las lindezas que le han dedicado estos últimos años. ¿Cómo lidia con ello en las redes sociales?

–Arrastro una imagen de egocéntrico desde hace unos años, más que nada por autodefensa. Al principio lo utilicé como un escudo para ir protegido a las redes sociales, ya que hagas lo que hagas vas a recibir por todas partes. Fue una protección protocolaria. Con el tiempo me acabé cansando de interpretar a ese personaje. Era una extensión más tóxica de mí y ahora estoy en una etapa de limpieza.

–Quién es Joaquín Méndez.

–Es un apasionado del cine y de contar y crear historias. Desde muy pequeño fue muy cuentistas y me gustaba inventar. Vivía en una fantasía constante. Llegar a la gente me parece de un valor incalculable. En definitiva, soy un enamorado del cine y, esencialmente, gambardellista.

–¿Gambardellista?

–Nace de la película “La gran belleza” de Paolo Sorrentino. El protagonista, Jef Gambardella, es un escritor que se haya en un bloqueo mental y creativo que lleva toda su vida viviendo de rentas. Se junta con personas de la élite que también están amargados. Son personas despreciables. Se nota que en su día a día se desmarca de este terreno debido a su sensibilidad. Se fija en la estética de los lugares y elementos comunes que le fascinan y le transportan. Soy en parte así.

–¿Es necesario generar esa controversia para abrirse paso?

–Creo que sí. Hay que examinar casos de éxito de creadores de contenido como El Xokas, Riky Edit o El Millor, que utilizan el odio para crecer y levantar ampollas. Estoy en mi mejor momento como creador de contenido y no necesito ningún tipo de negatividad, solo esperanza.

–¿Cuánto tarda en elaborar sus vídeos?

–De los más de 260 vídeos que he subido solo hay seis que se salen de mi fórmula habitual. Hago el guion, lo locuto y lo edito en un mismo día. Los tengo que agarrar con muchas ganas.

–También ha tenido problemas con los defensores de Cristopher Nolan. ¿Qué le pasa con el director?

–Me parece un escritor y director fantástico, siendo uno de los mejores en el blockbuster, junto con Spielberg. Se le considera una figura del cine elevado y nunca lo ha sido ni lo será por el tipo de producciones que ha hecho. Soy defensor de que merece ganar algún Óscar.

–Da la sensación de que Hollywood se está dirigiendo a un público más infantil. ¿ Qué rumbo lleva la industria?

–Hacia las franquicias. Estamos en una de las peores etapas creativas de Hollywood, pero, en contraposición, es la mejor etapa en la historia del cine. Falta que se renueve.

–Destaca como divulgador. ¿Tiene alguna espina clavada en la primera línea del cine?

–Cuando empecé con los vídeos era por mis estudios. Jamás pensé en llegar a dónde estoy. hoy en día. Puedo vivir de ello y es una situación muy cómoda, pero siempre lo he dicho que en cuanto tenga la primera oportunidad de trabajar en primera línea del cine, dejaré la divulgación.

–Entre las numerosas polémicas tuvo una con Warner, ¿qué pasó?

–Fue una mala gestión de la empresa media. No hubo comprensión de qué las imágenes que ponía en los videos eran de ellos y había un contrato con Warner Bros España. Me tiraron el canal de Twitch durante siete meses y sin ingresos.

–¿Qué nos recomienda para este año en materia cinematográfica?

–Tengo muchas ganas de ver “Cerrar los ojos” de Víctor Erice, su obra crepuscular. Me gustaría recomendar “Creatura” de Elena Martín, la cual ha ganado la quincenal en el festival de Cannes. Internacionalmente, “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos.