Barrantes mantiene el precio del vino en su fiesta: 6 euros la botella, y 1,50 la taza

Catorce bodegas venderán sus vinos en la carpa institucional de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se celebra la próxima semana en Barrantes (Ribadumia. De estas, tres servirán caldos elaborados con variedades autóctonas de uva, y las otras once venderán vinos de Barrantes. Los precios son los mismos que en 2022. La botella de Barrantes cuesta seis euros, y la de tinto de variedades autóctonas, nueve; si se prefiere por taza o copa, la de Barrantes cuesta 1,50 euros, y la de autóctono, dos euros.

La comisión organizadora, y el Ayuntamiento de Ribadumia y antiguos responsables de la fiesta presentaron ayer el evento en la bodega de Emilio Mosteiro Carro, un cosechero que ha concursado con sus vinos en innumerables concursos de la fiesta. La programación como tal empieza el 1 de junio (jueves) con una verbena a cargo del Combo Dominicano. Sin embargo, el grueso de las actividades arrancan el sábado. En la presentación estaba el alcalde de Ribadumia, David Castro, quien resaltó que la fiesta vuelve a sus cifras habituales antes de la pandemia de coronavirus. Además, el regidor recordó la importancia que tendría para la fiesta que el tinto de Barrantes fuese finalmente regularizado. Para ello, antes la administración tiene que aceptar la vinificación de las uvas de “folla redonda”. Sobre esto, David Castro se mostró convencido de que más pronto que tarde la regularización del tinto de Barrantes sea una realidad. “Se han dado pasos muy importantes, va a ser una realidad”. “Estamos trabajando duro y nunca hubo tanto compromiso por parte de la administración”, añadió. La Festa do Viño Tinto de Barrantes cumple este año su 50 edición, por lo que es más especial si cabe. Así, habrá en la carpa institucional una exposición con los carteles de todas las ediciones, que ha dibujado siempre “Noya”, un viticultor local. La ilustración de este año es un homenaje a algunos de los pioneros en la organización de la fiesta, que estuvieron presentes en el acto de ayer. Precisamente, David Castro también tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia estos integrantes de las primeras comisiones, como “Piris”, “Lede” o el propio “Noya”, “porque sin todos ellos, hoy nosotros no estaríamos aquí”. Treixadura y Panorama Tras el concierto del Combo Dominicano, el plato fuerte de la jornada del viernes es la actuación de Treixadura, una de las formaciones folk más importantes de Galicia. El concierto es a partir de las nueve de la noche, en la Praza do Concello. Ese día, la apertura oficial de los stands es a la una de la tarde. El día grande es el sábado. El pregón lo leerá en esta ocasión el actor Luis Zahera, uno de los triunfadores en la pasada edición de los Goya gracias a su papel en “As bestas”. En la comida de confraternidad compartirán mesa y mantel entre 800 y 900 personas (ya se han agotado todas las entradas, pero el Ayuntamiento está tratando de aprovechar mejor los espacios, para no dejar a nadie interesado fuera), y tendrán lugar los vistosos actos de investidura de los Valedores y la cata final de los vinos a concurso, sobre el palco central. El domingo, 4 de junio, los platos fuertes son la andaina solidaria, por la mañana, y el concierto de Panorama. Aparcamientos en todos los accesos al pueblo El corazón de la fiesta es la calle central de Barrantes, en la que se dispone la carpa institucional y a cuyos márgenes se colocan el mayor número de puestos de venta ambulante y varias “pulpeiras”. El tráfico se corta durante esos días en el centro, y los vehículos son conducidos por carreteras y pistas que circunvalan el núcleo de Barrantes. En las proximidades a todos los accesos cortados habrá bolsas de aparcamiento en fincas, para que las personas que asisten a Barrantes puedan dejar el coche con tranquilidad. El Ayuntamiento ha anunciado también que habrá un “punto morado” en la fiesta, para asesorar a las mujeres sobre violencia sexista. Pero una de las particularidades de la Festa do Viño Tinto do Salnés no se limita a la zona de los eventos institucionales. Durante esos días, toda la hostelería se vuelca en la fiesta, el principal evento de todos los que se celebran en Ribadumia. Por ello, en los bares y restaurantes es posible probar vinos distintos -y a precios diferentes- de los de la carpa. Siete hosteleros repartirán vasos ecológicos Siete locales de hostelería de Barrantes y su entorno pondrán en marcha el jueves, 1 de junio, una interesante campaña de concienciación medioambiental, mediante el reparto de vasos ecológicos. Se trata de unos vasos de plástico lavables y reutilizables, y cada uno de los locales que participan en la iniciativa dispondrá de un millar de unidades. Cuando el cliente retire uno deberá abonar una fianza de un euro, que se le reintegrará cuando devuelva el vaso. Los clientes podrán retirar un envase en un local, y devolverlo en otro diferente, y tendrá igualmente derecho a la devolución del euro de fianza. Con esta actividad, los siete hosteleros pretenden sensibilizar a la población sobre la importancia de pequeños gestos del día a día con los que se pueden lograr mejoras para el medio ambiente. Los locales que participan en la campaña son el Encontro, Lareka, Tío Benito, Che, Aromas, Smile y Serantes. Ya intentaron poner en marcha la campaña el año pasado, pero finalmente no recibieron a tiempo los vasos debido a los retrasos en la fabricación y los transportes provocados por la guerra de Ucrania. Los hosteleros pidieron el apoyo del Ayuntamiento tanto el año pasado como este, pero finalmente hicieron la campaña en solitario.