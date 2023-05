Talasoterapia y área comercial regresan a Vilanova en campaña

Prometía ser una de las campañas más mediáticas de la comarca por el duelo entre los hermanos Gonzalo y José Juan Durán y su lucha fratricida por el mismo tipo de votante, el conservador. Sin embargo, el inicio de la campaña ha traído a la primera fila dos temas que llevan siendo recurrentes desde hace dos décadas: el área comercial de San Miguel de Deiro y la talasoterapia de O Terrón. Sobre los dos proyectos han corrido siempre ríos de tinta y ambos cuentan con un denominador común, nunca se han llegado a materializar. Ambos han vuelto a resurgir en esta campaña de forma inesperada, con un Partido Popular asegurando que nada tiene que ver en ello, pero que está encantado de que ocurra, mientras la oposición le acusa de vender humo.

El candidato del PP y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, esgrimía ayer que “no ocultamos que siempre hemos apoyado ambos proyectos y que los consideramos estratégicos para este municipio, pero que surjan ahora es una mera casualidad, el centro de talasoterapia es el Gobierno central el que aporta 600.000 euros para su construcción, así que supongo que el PSOE no estará en contra, mientras que el área comercial es una decisión empresarial en la que nosotros no nos inmiscuimos”. En todo caso, ambas iniciativas “sirven para demostrar que en Vilanova avanzamos y que apostamos por crear servicios para nuestros vecinos y apoyamos proyectos que van a suponer 300 puestos de trabajo para nuestros vecinos”.

Las tres candidaturas que concurren a las elecciones como alternativa al gobierno de Durán consideran esos anuncios, especialmente el del área comercial, como una “auténtica burla” a los vecinos de Vilanova. No en vano, todos ellos recuerdan lo ocurrido en plenas elecciones de 2011, cuando el Concello se convirtió “en la agencia de colocación del área comercial, donde se recogían los currículos de las personas que buscaban un empleo, en una acción esperpéntica y totalmente electoralista del grupo de gobierno que dirige Gonzalo Durán”. En aquella ocasión, consideran desde la formación que encabeza María José Vales, “el PP convirtió el Concello de Vilanova en personal administrativo de la empresa”. La formación socialista siempre ha mostrado su disconformidad con lo que considera “un pelotazo urbanístico en el que se perjudicó a los propietarios de los terrenos, siendo recalificados estos para beneficiar a la especulación”. A mayores, también recuerdan que la empresa, que se declaró en concurso de acreedores en su día y que “reaparece ahora, también se había comprometido a aportar un millón de euros para la compra del pazo de Vista Real, algo que nunca llegó a hacer”. En aquello también “estaba José Juan Durán, aunque ahora se desmarque y parezca que nunca formó parte del grupo de gobierno de Vilanova de Arousa”.

El Bloque Nacionalista Galego, encabezado por Carmela Alfonso, no duda en calificar al gobierno del PP de “indecentes, algo que ya dije en 2011, cuando el gobierno municipal hizo un simulacro de selección de personal para un grupo empresarial privado”. Todavía estaban “los pinos sobre el terreno cuando ellos ya tenían a la gente a la cola en una mañana de lluvia con el argumento de que podían conseguir un puesto de trabajo que, doce años después, no existe”. Alfonso no se olvida de que el candidato de Renova Vilanova, José Juan Durán, “formaba parte de aquel gobierno y respaldó aquella pantomima, por mucho que ahora se presente como una persona impoluta que nunca ha tenido nada que ver con su hermano”.

Renova Vilanova, la candidatura que encabeza José Juan Durán, no duda en definir el centro comercial de San Miguel como “la historia interminable, ya que es una película que nos vuelven a poner en época electoral por tercera vez en veinte años”. La única duda que tiene la formación sobre el proyecto es “cuando se van a organizar las filas para recoger los currículos “. La formación insiste en pedir al grupo popular “respeto por los vecinos que no merecen que se les vuelva a venir con centros comerciales imaginarios otra vez”. En lo que respecta a la talasoterapia, la formación recuerda las constantes maquetas “que se vienen presentando desde hace más de una década sin que se haya movido una sola piedra en esos terrenos”.

La formación también denunciaba este fin de semana que una concejala del PP “estuvo haciendo fotos de los asistentes al mitin de Renova en Baión”. La formación espera que “su presunta conducta no tenga que ver con ningún posible delito electoral de acoso, intimidación o amedrentamiento”. Advierten que la reiteración en este tipo de actividades puede ser constitutiva de una infracción ante la Xunta Electoral de Zona.