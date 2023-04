Vilanova inicia el proceso para expropiar los terrenos para la senda litoral de As Patiñas

El Concello de Vilanova ha iniciado el proceso para la expropiación de terrenos afectados por la construcción de una senda peatonal entre As Patiñas y el Concello de Cambados, un viejo proyecto del que, recientemente, se ha aprobado el proyecto básico. La lista de terrenos afectados, con el nombre de sus propietarios, se dará a conocer en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el que los afectados tenderán quince días para consultar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La senda peatonal entre la playa de As Patiñas y Cambados pretende dar continuidad a la serie de rutas que ya existen por el municipio vilanovés, además de que ese tramo forma parte de la Ruta do Padre Sarmiento de la Mancomunidade de O Salnés. A mayores, la senda complementaba las obras que se pretendían realizar en la zona para mejorar la red de alcantarillado, ya que se ejecutaría por encima de la tubería. Sin embargo, esa obra se encuentra paralizada después de que Costas del Estado la descartase al considerar que una actuación de esas características no debería ejecutarse por terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Esta situación ha provocado importantes críticas por parte del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ha arremetido con dureza contra Costas debido a que la actual red provoca vertidos de manera habitual en las inmediaciones de la playa de Rego de Alcalde, sobre todo, cuando llueve. También generó una importante discusión política con su homólogo de Cambados, Samuel Lago.