La flota de la “xarda” se prepara para acudir al Cantábrico con esperanza de una buena campaña

La llegada de la primavera es la fecha señalada para la apertura de la “xarda” o caballa, un recurso que utilizan flotas como la de la volandeira o el cerco para faenar durante más de mes y medio, acudiendo algunas de esas embarcaciones al mar Cantábrico. La extracción del recurso se autorizó la semana pasada, pero no será hasta este fin de semana cuando tres embarcaciones de O Grove partan hacia el norte. No tardarán en seguirles más buques con puerto base en la península meca y en la dársena de Cambados. También los hay que van a optar por continuar faenando en la costa aunque siendo conscientes de que las capturas pueden ser menores.

La flota tienen establecida una concreta cuota de captura, unas cuotas que, desde el sector, llevan mucho tiempo considerando injustas, ya que son inferiores a las que poseen sus compañeros cántabros o vascos. La campaña permanecerá abierta hasta el 30 de abril, cuando se da por concluido el viaje que esta especie inicia prácticamente en aguas del Ártico.

Antonio Otero, responsable de la Cofradía de O Grove, quiere ser optimista ante la campaña que se inicia, sobre todo porque “las dos últimas han sido muy pobres; no sabemos el motivo aunque mucho nos tememos que es porque en Noruega y en las Islas Feroe la especie está sobreexplotada y, al no pertenecer a la Unión Europea, no hay quien los controle o les imponga sanciones”. En ese conflicto se llegó a insinuar que se sancionaría a esos dos países, algo que “no nos consta que haya ocurrido todavía”.

La flota dedicada a la xarda en la parte sur de la ría de Arousa está formada por 24 embarcaciones: 11 de Cambados, 11 de O Grove y dos de Vilaxoán. La mayor parte de ellas cuentan con cinco tripulantes, por los que su tope por buque será de 10.712 kilogramos, mientras que las seis embarcaciones con cuatro tripulantes tendrán una cuota de 8.570 kilogramos. Los dos buques de Cambados con seis tripulantes tendrán una cuota de 12.885 kilogramos cada uno.

Todavía no han salido hacia el Cantábrico, explica Otero, porque “el mal tiempo ha provocado que la xarda todavía no se haya dejado ver, pero tenemos confianza en que se pueda cubrir la cuota que tenemos asignada”. A pesar de que el precio apenas supera el euro, Otero reconoce que se trata de un recurso que “es económicamente rentable, como quedó demostrado entre los años 2010 y 2015, momento en el que más barcos se dedicaron a la pesca de este recurso.

Otro de los grandes problemas que tiene el sector es que la provincia de Pontevedra es la que cuenta con un mayor número de embarcaciones dedicadas a la pesca de este recurso, pero es también la que menos cuota posee debido a un reparto histórico que “nos perjudica”.

Esta distribución, explica Otero, se implantó en el año 2013 y, en principio, iba a durar tan solo dos años. “Llevamos una década y todavía no se ha modificado, una situación que nos disgusta mucho, ya que nos sentimos seriamente perjudicados”. No es para menos, ya que cualquier barco con puerto base en una dársena cántabra o vasca “tiene diez veces más cuota que nosotros, una circunstancia que es una discriminación, pues la flota de Pontevedra es la que cuenta con mayor capacidad de pesca”.

Una especie de migración que bordea toda la costa

Que la captura de la caballa atlántica, xarda o verdel (nombres con el que se conoce a la especie) se circunscriba a tan determinada época del año tiene una explicación. A principio de la primavera, la caballa emprende una larga migración desde zonas próximas al Ártico hacia aguas mucho más cálidas. Durante esa migración bordea toda la costa, lo que permite su captura desde el Cantábrico hasta las costas portuguesas. El objetivo es la puesta que, una vez realizada, provoca que las grandes concentraciones se acaben dividiendo. Otero apunta que se trata de “una especie muy depredadora que se pesca con anzuelo sin carnada, ya que le atraen todas las cosas que brillan bajo el agua”. La explotación de un recurso como este es positiva, explica Otero, no solo desde el punto de vista económico, sino que permite dar un descanso a otras especies que se capturan en la costa gallega. “La mayor parte de ella tiene como destino mercados del Este o para encarnada del pez espada. Esta última, el pasado año se paraba su precio a un euro el kilo, pero dependiendo de la calidad, puede llegar a rondar los dos euros”, explica Otero. De hecho, el año pasado la mayor parte se comercializó entre 1,20 y 1,70 euros”, explica.