Los promotores del área comercial de San Miguel retoman el proyecto con la compra de nuevos terrenos

Hace justo dos décadas, Desarrollos Vilanova comenzaba con el proceso de compra de una serie de terrenos ubicados en la intersección entre la VG 4.3 y la PO-530, a la altura de la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro, con el objetivo de sacar adelante un área comercial. Aquel proyecto acabó diluido por la crisis una década más tarde, pero la decisión del PSOE de plantear un destino para esos terrenos en lugar de que permanezcan abandonados ha destapado que los promotores han recuperado el proyecto.

Así lo reconocía ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que aseguraba que los promotores han vuelto a comprar terrenos y que están dispuestos a invertir y a sacar adelante el proyecto. De hecho, el regidor mantuvo recientemente un encuentro con los promotores y se lo hicieron saber ya que el Concello tiene en ese proyecto dos parcelas cuyo destino “consultaremos con todo el mundo, incluidos los comerciantes de este pueblo, a los que nunca ha defendido el PSOE”. Los promotores también están haciendo gestiones con Augas de Galicia para reactivar lo que estaba llamado a ser, hace dos décadas, un pulmón económico para Vilanova.

De hecho, Durán carga tintas contra los socialistas, a los que acusa directamente del retraso de dos décadas que acumula el proyecto. “Tuvo un retraso de una década porque gobernaba el PSOE en la Xunta e hizo todo lo posible por retrasarlo, incluso creó una coordinadora de vecinos para que se opusiesen al proyecto, cuando los promotores pagaban de forma bastante aceptable; el centro comercial no está hecho por culpa del PSOE”, explicó Durán.

El alcalde de Vilanova arremetió contra los socialistas locales, especialmente contra María José Vales, a la que acusó de “venir ahora a sumarse al proyecto, porque saben que va a salir adelante, uno de los que la acompaña sabe que están comprando terrenos y ahora quieren sumarse después de haber perjudicado a los vecinos, oponiéndose a la creación de puestos de trabajo en este municipio”.

Durán asegura que “lo que tenemos que hacer lo tenemos muy claro, solo espero que desde la oposición, que es donde van a seguir después de mayo, no pongan más trabas”. Insiste en que la idea del PSOE “ha sido siempre paralizarlo, pero yo tengo memoria, y recuerdo perfectamente que la vergüenza del centro comercial de Vilanova fue que el PSOE montó, con los comerciantes de Vilagarcía un espectáculo deleznable, poniendo cruces negras en las ventanas para que no se hiciese el Alcampo en San Miguel de Deiro”. Visiblemente enojado, Durán continúa con que “esos mismos comerciantes de Vilagarcía que no hicieron nada cuando se le dio la licencia en su municipio”.

Acusa a los socialistas vilanoveses de “defender los intereses de Vilagarcía en los plenos, pero ahora que saben que se va a hacer, quieren hacerse la foto, mientras otros nos lo llevamos currando desde hace muchos años”.

Como ejemplo de ese trabajo pone lo que está ocurriendo en los márgenes de la PO-307, “donde se han instalado las gasolineras más baratas de Galicia y están llegando muchos negocios gracias a que este grupo de gobierno defendió siempre la necesidad de tener suelo dotacional en ese entorno”.

En contraposición a ese trabajo pone al PSOE, que “se dedicó a machacar el proyecto del área comercial en época de bonanza, y ahí están los informes de Urbanismo”, acusando a María José Vales de “no servir y ser una auténtica cínica”. Para desprestigiar al PSOE se remontó a los 14 años en que la formación gobernó en el municipio acusándoles de “haber arruinado y destrozado Vilanova y ha sido gracias a nuestro trabajo de administración fiable que ahora hay bares, establecimientos comerciales y somos un lugar con mucho futuro, el que nos faltaba con el PSOE”.