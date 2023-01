El mar se come el litoral de A Illa

Iglesias está dispuesto a seguir negociando con Costas para evitar que “el mar siga avanzando, sus técnicos ya han estado aquí, pero todavía no se ha concretado nada, por eso solicitaremos en breve una reunión que nos sirva para ver como podemos frenar la erosión del mar en esa zona”. Iglesias confía en que se pueda llegar a un acuerdo para frenar la erosión y encontrar un proyecto adecuado y que sea respetuoso con el entorno en el que se encuentra.

Las mareas y los temporales llevan mucho tiempo carcomiendo el terreno en O Furado. Un ejemplo de ello es la retirada de la antigua pasarela de madera que bordeaba todo el pinar. Esa pasarela tuvo que ser eliminada ante el peligro de venirse abajo, ya que en algunas zonas, se encontraba sin punto de apoyo, al haber desaparecido el terreno que había debajo. Ahora existe un camino en tierra, pero se ha desviado hacia el interior del pinar para evitar el avance del mar. Sin embargo, en A Illa se teme que alguno de los pinos pueda venirse abajo a causa de la erosión que está realizando el mar en una playa que, durante el verano, siempre está muy concurrida de bañistas.

No muy lejos de allí, en la playa de A Sapeira, ya existe un muro de contención que ha evitado que el mar continuase erosionando la zona. Sin embargo, hace tan solo unas semanas, la rotura de una tubería de agua provocó que varias de las piedras del muro se viniesen abajo. Ahora el Concello trata de rehabilitar este muro, aunque necesita el permiso de Costas del Estado para ello, pese a que la necesidad es más que evidente. Su buen funcionamiento se copió tan solo unos metros más adelante, en la siguiente playa, donde el Concello construyó recientemente otro muro de contención.

Continúan las obras del paseo de O Cantiño

El efecto de las mareas también deja su impronta en otros puntos del litoral isleño, dañando infraestructuras que parecían sólidas. Un ejemplo de ello es el paseo de O Cantiño, donde operarios de Portos de Galicia se encuentran reparando el hundimiento de parte de la estructura, ocurrido hace apenas un par de semanas. Este paseo lleva años sufriendo situaciones similares, ya que el efecto de las mareas ha provocado que fuese debilitando sus cimientos hasta dejar toda la infraestructura hueca. Además de los derrumbes de parte de la estructura, la entrada de agua del mar por el interior del paseo también está provocando problemas, de manera periódica, en el servicio de alcantarillado, al llenarse de agua procedente del mar. La situación del paseo siempre ha sido un punto de fricción entre el Concello de A Illa y Portos de Galicia. Aunque no tiene ningún tipo de uso portuario, el paseo pertenece al ente dependiente de la Consellería do Mar y desde el consistorio siempre se ha considerado que no han sido todo lo diligentes que deberían con sus problemas estructurales. Eso si, el ente portuario no falla en el cobro de las tasas a los establecimientos que tienen terrazas sobre él o cuando se celebran las fiestas gastronómicas del municipio. Ese enfrentamiento no se limita solo a la falta de mantenimiento que viene denunciando desde hace años el Concello, sino también a un frustrado proyecto para construir un estacionamiento subterráneo en el paseo con el fin de ofrecer aparcamiento a los cientos de visitantes que llegan al municipio durante el verano. Las discrepancias entre ambas administraciones se hicieron palpables recientemente en una visita de la presidenta de Portos, Susana Lenguas, al paseo de O Cantiño, donde mantuvo una acalorada discusión con el edil de Servizos, Luis Arosa, a cuento de la situación del paseo.