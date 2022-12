El colector de Tragove abre hostilidades entre Vilanova y Cambados

As Patiñas lleva más de veinte años esperando por una solución que acabe con los vertidos que sufre y, visto lo ocurrido ayer, donde cualquier atisbo de unidad entre los municipios de Vilanova y Cambados para tratar de conseguirlo saltó por el aire, va a tener que seguir esperando. La jornada arrancó con el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, escoltado por la candidata conservadora, Sabela Fole y el diputado provincial, Javier Tourís, participando en una rueda de prensa en la que retaron al alcalde de Cambados, Samuel Lago, a demostrar con documentos su anuncio sobre la posibilidad de que Costas accediese a la construcción de un tanque de tormentas en la zona. Estas declaraciones del cambadés han sorprendido en el seno de la formación conservadora ya que “a nosotros y a Augas de Galicia no se nos comunicó nada”. De hecho, la sorpresa ha sido enterarse de que “se puede hacer un tanque e instalar unas bombas más potentes, pero eso abre una pregunta ¿Costas permite hacer un tanque de tormentas en un lugar donde no deja pasar una tubería? No me lo creo”. Ante esta situación, la portavoz conservadora en Cambados tenía previsto presentar ayer un escrito en el Concello para que se le entregase toda la documentación al respecto.

Otra de las acusaciones que vertían desde Vilanova contra Lago es “falta de lealtad”. No en vano, representantes del Concello de Vilanova y de Cambados participaron el martes en un encuentro con Augas de Galicia en el que el tema que esta encima de la mesa era el colector. Fue ahí donde se les comunicó que se iba a aplazar definitivamente el proyecto, pero “en ningún momento el alcalde de Cambados nos dijo nada de que Costas aprobase un tanque de tormentas, lo qu eme lleva a dudar de las palabras de Samuel Lago y a dudar de que exista un informe técnico, porque a mi lo que me comentan es que cambiar las bombas sin hacer lo mismo con las tuberías podridas, lo único que va a provocar es que revienten más veces al no conseguir aguantar la presión”. Javier Tourís fue muy duro con Lago, acusándole de “preocuparse solo de blanquear al PSOE y a Costas; el pasado verano dijo que estaba todo arreglado, que había hablado con la ministra, ahora que habló con Costas, ... lo que no explica es por qué la Jefatura provincial, que es la que conoce el terreno, dio el visto bueno a la ejecución del proyecto y en Madrid lo denegaron”. También acusó al PSOE de usar una doble vara de medir con los municipios en base al color político, aludiendo de forma velada a la autorización que se le ha dado al Concello de Cabanas para acometer una obra muy similar a la de As Patiñas. Antes de la rueda de prensa, Tourís y Durán mantuvieron un encuentro con las empresas del sector mar-industria y todos sus representantes “nos transmitieron que ya no le creen, en la primera prueba de que si Cambados está por delante del PSOE que se le pone, lo que hace es un intento de blanquear a su partido”. Durán incluso afirmó que “Lago parece haberse embarcado en un concurso para ver quién de los dos es el peor alcalde de Cambados, Fátima Abal o él, mira que estaba difícil la cosa, pero parece que lo va a conseguir”. Fole espera que la documentación que reclama sea entregada en el plazo de cinco días, el estipulado por la Ley, de no ser así, “se demostrará que el alcalde de Cambados miente”. Samuel Lago Aludido de forma tan contundente, el regidor cambadés no dudaba ayer en calificar la reacción del Partido Popular como “una pataleta infantil que no acabo de entender”. El cambadés asegura que su propuesta es “acorde a lo que se habló en la reunión mantenida en Mexillón de Galicia entre los dos concellos y el sector, donde se acordó explorar una vía que pudiese salvar el proyecto”. La propuesta fue consultada con todos los sectores implicados de Cambados y “recibió su respaldo unánime, a todos les pareció una solución adecuada hacer el tanque de tormentas en esta primera fase y continuar con la siguiente cuando se consiguiesen los permisos”. Lago también trató de puntualizar dos cuestiones al PP. “No hace falta ser doctor en medicina y licenciada en derecho para saber que Costas, para emitir un informe de algo, deberá de serle solicitado y presentar la documentación por lo que habría que hace runa separata del proyecto”, explica. Una de las cuestiones más graves, afirma Lago, es que “ese tanque de tormentas estaría fuera del dominio público, por lo tanto, quien debería informar de forma favorable es la Xunta, no el Estado”. El conflicto con Costas acabará en el contencioso

La reunión que mantuvieron Augas de Galicia y los dos concellos el pasado martes concluyó con dos decisiones clave. La primera de ellas fue que Augas de Galicia renuncia a acometer la actuación entre As Patiñas y Tragove, al menos, de momento, dejando para otra ocasión una obra que viene siendo muy demandada. La otra decisión es la de acudir al contencioso administrativo, una acción que debe encabezar el Concello de Vilanova de Arousa, promotor ante Costas de la autorización para ejecutar las obras. A ese contencioso también se ha adherido el Concello de Cambados. El ente asegura que las propuestas parciales que se propusieron desde Cambados para solucionar el problema son inviables ya que, además de requerir la realización de nuevos proyectos, “no servirían para resolver los problemas de vertidos actuales. Ejecutar el tanque de tormentas que propone Cambados, sin la capacidad suficiente incrementaría la afectaciones al medio”.