O Grove, 152 millones en dos décadas (mejillón aparte)

Hablar de O Grove es hablar de un pueblo turístico que vive por y para el mar. Por eso el nombre de este municipio es sinónimo de mejillón, centollo y almeja, como también de choco, pulpo, nécora, erizo de mar y otros muchos recursos que generan riqueza y hacen del sector del mar un motor económico esencial en la localidad.

En el repaso al día a día de los puertos arousanos que FARO DE VIGO iniciaba ayer en A Illa, es momento de detenerse ahora a analizar la actividad de la dársena y la lonja de O Corgo.

Pero, también, el de reflejar la actividad de puntos de descarga de pesca, marisqueo y recursos específicos como el de Pedras Negras.

Sin dejar de lado todo cuanto sucede en el muelle de Meloxo, al que además de llegar especies como la navaja llegan, casi a diario, ingentes cantidades de “oro negro” de batea, convirtiéndose así en uno de los puertos más importantes de Galicia.

A continuación se resume lo mucho que representan para este pueblo arousano tanto el sector acuícola como la pesca y el marisqueo, en este caso al abrigo de la cofradía mancomunada de San Martiño, participada por medio millar de socios, tanto de O Grove como de Cambados, Ribadumia, Sanxenxo y Meaño.

ACUICULTURA

Mejillón y ostra.

O Grove es una potencia acuícola gracias a recursos como el mejillón y la ostra que se cultivan en batea. Esto queda reflejado no solo en su flota, con 147 embarcaciones auxiliares de acuicultura, sino también en los importantes datos de producción que obtiene cada año.

Distrito marítimo.

Al hablar de mejillón hay que tener en cuenta que Galicia es una potencia mundial, capaz de comercializar en 2020 casi 233.000 toneladas, por importe de 101 millones de euros.

Dicho lo cual, es necesario destacar que la mayor producción corresponde a la provincia marítima de Vilagarcía, con 161.478 toneladas y 67 millones de euros.

Pues bien, 28.011 toneladas de mejillón vendidas por más de 12 millones de euros dejan clara la importante capacidad productiva del distrito marítimo de O Grove.

MARISQUEO A PIE

Plan de explotación.

El plan de explotación de moluscos bivalvos y gasterópodos aprobado por la Consellería do Mar para la cofradía San Martiño beneficia a un máximo de 370 mariscadores, la inmensa mayoría, mujeres.

Tienen 180 días de actividad permitidos para trabajar en sus autorizaciones marisqueras y extraer de ellas almeja fina, japónica, babosa, bicuda, berberecho, carneiro, relojito, lapa, caramujo, cornecho espinoso y busano.

Zonas de trabajo.

Las autorizaciones marisqueras de la cofradía de O Grove se dividen en tres grandes zonas. Entre ellas la de Vilalonga (Sanxenxo), que incluye A Fianteira, Arnosa, Peralto-A Cruz, islote Tourís e islote de Marma (Banda da Canlle).

Otra es la de Castrelo, a la que pertenecen Correlo, A Pedra, islote de Beiró, Insuíña, Casa da Toxa, Rego do Sol, la playa de Saíñas y O Ganchiño.

El “top ten” El “top ten” de las especies más vendidas en lonja de contratación de O Grove desde el año 2001 sitúa a la almeja japónica a la cabeza, con 3.030 toneladas, por delante de la fina (1.810), choco (1.355) y berberecho (1.096). A continuación aparecen el centollo (983 toneladas), erizo (957) y almeja babosa (772). Se completa la relación con 689 toneladas de pulpo, 666 de relojito y 610 de merluza.



Se trata de dos subdivisiones de la zona GAL 09/08, que va desde la ensenada de Terra de Porto a Vía Sur-Porca Morta, pasando por Lordelo-Cubreiro, Vía Norte, Illeiriña, Carreirón, San Bastián, Punta Cabreira, Piscina, Hotel, Loraña-Sinal, Tourís de Dentro, Vía Sur-Ponte, San Marcos y Redondo.

Se les suma la GAL 09/09 y la GAL 09/01, referidas a los bancos de Meloxo, Lavaxeira, ensenada de Moreiras, Con Roibo y Rons.

MARISQUEO A FLOTE

Las autorizaciones.

Los mariscadores de a flote o rañeiros de la cofradía de O Grove disponen de autorizaciones como las de Cantareira, Punta Cabreira, Casa da Toxa, Canal da Toxa, Lombo do Hotel, Lombo do Medio, Lombo das Ostras, Beiró-Rego do Sol, Lombo de Insuíña y la zona marítima del Canal de Tourís.

Algas, anémonas y poliquetos A las especies de siempre en una lonja tan importante como la de O Grove pueden sumarse otras aún en proceso de expansión. Es el caso de las algas, para las que esta cofradía dispone de un plan de gestión propio destinado a una decena de buzos y cinco embarcaciones. Por su parte, son seis los buzos y tres las naves autorizadas para el plan de la anémona, desde Punta Moreira a Punta Area das Pipas, y de la playa de Barrosa a Punta Raeiros. En cuanto a los poliquetos, es un plan destinado a una docena de mariscadores de a pie que disponen este año de 180 días de actividad.

Libre marisqueo.

La cofradía de O Grove también tiene autorizado un plan específico de explotación de bivalvos en régimen de libre marisqueo, en este caso con subzonas de explotación en Moreiras, Meloxo, Migalliñas, Rons y Cantodorxo.

Participantes.

Tanto el plan de marisqueo a flote en régimen de libre marisqueo como el referido a las autorizaciones de la cofradía San Martiño permiten un máximo de sesenta embarcaciones y 150 días de extracción.

Medidas complementarias.

Para velar por la buena salud de sus bancos, los mariscadores de a pie y a flote se comprometen a realizar acciones como rareos, limpiezas de algas y basura marina, arado del substrato, siembras y control de especies depredadoras, exóticas e invasoras.

LA LONJA

Desde 2001.

En poco más de dos décadas, la lonja de O Grove despachó más de 17.000 toneladas de producto, con las que obtuvo 152 millones de euros.

El mejor ejercicio, en cuanto a facturación, fue el de 2017, con más de 9 millones de euros. Pero hay otros destacados, en los que se superaron los 8 millones, como fueron 2008, 2010, 2016, 2019 e incluso 2021, demostrando así que este puerto ha sorteado con nota alta los efectos de la pandemia.

2021, un buen año.

El pasado ejercicio se cerró en la lonja meca con una facturación de 8,6 millones de euros, después de la comercialización de 711 toneladas de producto.

Destacaron entre los ingresos los obtenidos por la almeja fina (1,2 millones de euros), la japónica (2,3 millones) y el centollo (1,3 millones de euros).

Bivalvos.

La de los bivalvos es la familia más importante de la lonja meca. Prueba de ello es que desde 2001 se despacharon 8.000 toneladas por un importe superior a los 88 millones de euros.

Es decir, más de la mitad del total generado en estas instalaciones.

Crustáceos.

Esta es la segunda familia más destacada en el puerto meco, sin duda gracias a su especie estrella, el “Centollo de O Grove”.

En las dos últimas décadas esta especie, nécora, percebe, buey, bogavante y demás crustáceos sumaron casi 1.500 toneladas, lo que reportó unos ingresos cercanos a los 29 millones de euros.

Pescado.

La familia de los peces generó desde 2001 en O Grove cerca de 20 millones de euros, en este caso con 4.445 toneladas vendidas.

Cefalópodos.

El pulpo, choco y demás cefalópodos permitieron obtener 12 millones de euros en dos décadas, después de la venta de 2.089 toneladas.

Equinodermos.

Aunque en la de O Grove y demás lonjas hay otras familias a la venta que no se resaltan como las anteriores, ya que apenas tienen relevancia en el volumen global, en el caso meco conviene detenerse a analizar una de ellas, la de los equinodermos.

Y es que especies como el erizo de mar encuentran aquí una buena plataforma de distribución, de ahí que desde 2001 se colocaran en el mercado 958 toneladas que generaron más de cuatro millones de euros.

Una firme apuesta por los recursos específicos

Algas, anémonas, poliquetos, erizo, carajo de mar, percebe, navaja, longueirón... Son los recursos específicos que pueden extraer los socios de la cofradía mancomunada de San Martiño. Algunos productos, como sucede con los solénidos y equinodermos, están plenamente consolidados en este pósito. Otros, como el de las anémonas, tratan de abrirse camino. En cualquier caso, constituyen una forma de diversificar más si cabe la rica actividad extractiva.

La cofradía de pescadores San Martiño, dirigida por Antonio Otero, es una de las que más firmemente apuestan por los recursos específicos. De ahí la abundancia de planes de gestión de que dispone, algunos tan consolidados como los del percebe y la navaja.

Respecto a la primera especie, decir que es la única cofradía de Arousa Sur que se dedica a este recurso, lo cual, lógicamente, se debe a la ubicación geográfica de O Grove, ya que la costa batida del Atlántico se presta a la obtención de este recurso.

Son nueve mariscadores de a pie y 26 tripulantes, a bordo de trece embarcaciones, los autorizados este año para recoger percebe durante 80 jornadas, a repartir entre febrero y agosto, la primera quincena de octubre y en diciembre.

El trabajo de los percebeiros debe desplegarse desde Punta Area Grande hasta Punta Faxilda, así como en los islotes adyacentes. Esto incluye subzonas de trabajo como Con Negro, O Carreiro, la isla Pombeiro, Pedras Negras, A Batería, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Punta Corbeiro, el islote Colmado y la isla situada frente a la capilla de A Lanzada.

En cuanto a la navaja y el longueirón, son catorce embarcaciones y 28 tripulantes los habilitados para extraer estos recursos durante un máximo de 229 jornadas.

Se encargan de ello en las playas de A Lanzada, Area da Cruz y Raeiros, así como en las de Mexilloeira y Area Grande.

También en Carreiro-Barcelas, Area das Pipas, Area de Reboredo, Lombo de Rons-Migalliñas, Lombo das Sinas y la ensenada de O Grove.

Al margen de aludir a este plan, con puntos de control como los de Pedras Negras, Porto Meloxo, el puerto de A Toxa y la lonja, hay que referirse al de equinodermos, es decir, el erizo y la holoturia (carajo o pepino de mar).

Es un plan de trabajo destinado a los mismos submarinistas que en el caso anterior, quienes pueden obtener tales productos con suministro de aire desde superficie. Y pueden hacerlo desde Punta Faxilda a Punta Moreiras, de la playa Con Roibo al puerto de O Grove, en Pedras Sálvores, Baixos dos Mezos y Esqueiros.

Esto abarca una amplia zona de trabajo para el erizo que se limita al tramo entre Punta Cabeza Moro y Punta Con de Aguieira para la holoturia.

Corbeiro, Foxos, Raeiros, Espiño, A Barrosa, As Redondas, A Batería, Con Negro, O Carreiro, Rons, Faro das Pedras, A Cantareira o Cons da Patarrosa son solo algunos de los lugares de los que extraer el preciado erizo, con topes de entre 80 y 100 kilos por embarcación, con 40 o 50 más por cada tripulante enrolado a bordo y día de faena.