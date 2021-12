El sector marisquero reclama oxígeno para el Ulla

Eso de los dragados parece propio de otra época, ya que, como se avanzó hace unas semanas en FARO DE VIGO, estarán paralizados a la espera de encontrar un lugar adecuado para depositar los sedimentos. Ni siquiera pudo acabarse el de Carril, el último que estaba proyectado.

A pesar de ello, el sector marisquero insiste en la necesidad de dragar el río Ulla para recuperar su canal original y la productividad. Y si esto no es posible, reclama acciones de limpieza, oxigenación, siembra y regeneración para intentar reverdecer viejos laureles.

Lo exigen así tanto mariscadores de a flote de diferentes cofradías como integrantes de la agrupación OPP-89 Parquistas de Carril, convencidos de que las pésimas condiciones de este importante aporte fluvial de nutrientes están detrás de la mortandad de marisco y del escaso o lento crecimiento de especies como la almeja babosa.

También se posicionan respecto a lo manifestado pro los depuradores en FARO hace semanas, cuando “nos dijeron que no hay que sacar todo el marisco junto y que hay que repartirlo a largo del año, en función de la demanda de los clientes”.

A este respecto, “lo que no dicen es que hay unas vedas y tallas que respetar, y que si sacamos marisco pequeño no lo quieren porque es ilegal”, reflexionan los mariscadores.

A lo que añaden que “si se saca almeja cuando los depuradores quieren, y no cuando le corresponde, estaremos acabando con el desove y, en consecuencia, nos quedaremos sin las siguientes cosechas”.

Dicho lo cual, parquistas de Carril consultados ayer indican que necesitan “un año y medio” para que la almeja babosa alcance la talla comercial. “Y si llega una riada, no se alcanza nunca ese tamaño”.

Es por ello que insisten en que “es necesario reabrir el canal primitivo del Ulla y afrontar limpiezas, ya que el río ‘está a monte’ y, como sucede con cualquier ‘leira’, si las tierras de cultivo no se trabajan, no producen”.

Dicho de otro modo, que “no puede ser que si Os Lombos do Ulla dejan de producir, los mariscadores de a flote nos marchemos a otros sitios y dejemos este sin limpiar, dragar o regenerar, porque de este modo acabaremos esquilmando toda la ría y tarde o temprano no tendremos dónde ir”, apostillan en el colectivo de los rañeiros.

"En el sector del mar, a veces nos comportamos como garrapatas"

Coinciden en ello los parquistas carrilexos, que llegan a decir que “en el sector del mar, a veces nos comportamos como garrapatas, de forma que vamos de unas zonas a otras chupando todo lo que podemos pero no hacemos nada por cuidar lo que tenemos”.

De este modo quieren advertir de que “las zonas de libre marisqueo son de todos, pero no son de nadie, y acabarán desapareciendo si no se cuidan, por eso el berberecho ya no está y la babosa ni siquiera tiene el mismo color que antes”.

¿Las causas? Que el substrato es “deficiente”. ¿Las soluciones? “Pues hay que hacer en las zonas de libre marisqueo lo mismo que hacemos los parquistas, es decir, limpiar, fresar, sembrar e invertir tiempo, dinero y mucho esfuerzo en cuidar lo que tenemos”.

Quienes así opinan sugieren que “esto es algo que todos saben pero que nadie tiene en cuenta, ni la Xunta, ni los patrones mayores, ni las cofradías, ni las agrupaciones de marisqueo”.

El resultado es que “zonas como Os Lombos do Ulla eran antiguamente una zona de riqueza y hoy en día no son nada”.

Esto hace que cada vez sean menos los mariscadores de a flote que acuden a esos bancos, lo cual constituye un problema añadido, ya que “cuanto menos se trabaje la zona menos se mueve el terreno y menos se ablanda, por lo cual, no se fija el desove y estos bancos seguirán pudriéndose cada año más” .

A todo esto se suman “los vertidos químicos e industriales que acaban en el río y llegan a Os Lombos y los parques de cultivo de Carril provocando importantes mortandades, como se vio cuando se hizo el viaducto del TAV en Catoira y como había ocurrido cuando se construyeron los puentes de A Illa y Muros-Noia”.