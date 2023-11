Ao longo dos seus 170 anos de traxectoria, Faro de Vigo destacou por ser un firme defensor do tecido empresarial e industrial tanto de Vigo como do conxunto da Comunidade, contribuíndo a dar a coñecer o saber facer e a excelencia coas que hoxe as empresas galegas conquistan mercados de todo o mundo.

Neste 2023 no que o diario decano da prensa española festexa o seu 170 aniversario continúa a celebrarse o 25 aniversario dunha marca asociada para sempre á excelencia dos produtos da Comunidade: Galicia Calidade, unha distinción coa que hoxe contan 150 empresas e 800 produtos e servizos. Foi en 1997 cando a Xunta de Galicia comezou a certificar os primeiros produtos e servizos galegos con esta marca de garantía. Por este motivo a finais do 2022 celebrouse un evento de recoñecemento ás empresas que cumprían 25 anos (Coren, Jealsa e Estrella Galicia), e tamén ás que sumaban máis de 20: Cabreiroá, Mondariz, Avícola de Galicia e Feiraco. Nesta gala púxose en valor a traxectoria das empresas certificadas que se animaron a formar parte “dunha marca esixente” e que contribuíron á singularidade e ao prestixio da Comunidade galega en todo o mundo. Ao longo deste 2023 foron moitos os eventos nos que Galicia Calidade conmemorou este 25 aniversario, desde eventos alleos onde se promocionaron os produtos e servizos certificados como o Mundial de Vela j80 celebrado en Baiona, os Premios Mestre Mateo do Audiovisual, a Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo, ou eventos propios como unha presentación da marca en San Sebastián ou a vindeira presenza no Fórum Gastronómico de Barcelona. Ademais, Galicia Calidade fixo unha renovación da súa imaxe corporativa, cun elemento gráfico especial para a celebración do 25 aniversario e cun renovado espazo web. Esta renovación levou consigo tamén unha acción de activación de marca con cambios dos elementos distintivos que están colocados nas empresas certificadas, coa renovación por tellas da empresa Verea, certificada polo selo de garantía e que aposta pola innovación e a sustentabilidade. Vinte e cinco anos despois esta marca segue representando o desexo de ser excelentes e seguir triunfando. Galicia Calidade rachou tópicos e amosou unha Galicia con tecnoloxía, materias primas, turismo e produtos primarios de gran calidade. Esa mesma Galicia que cada día queda reflectida nas páxinas de Faro de Vigo, un actor imprescindible que seguirá poñendo de relevo durante moitos anos máis a puxanza da economía galega e a calidade dos servizos e produtos da Comunidade.