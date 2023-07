Galicia está inmersa en un mes con conciertos por los cuatro costados. Prácticamente cada día de julio se puede disfrutar de una o varias actuaciones completamente gratis. Quedan al margen todas las verbenas (que no serán pocas); y, por supuesto, sin contar tampoco los múltiples festivales y actuaciones de pago. Solo este fin de semana hay al menos XX conciertos completamente gratis.

La vasta agenda de música en directo en Galicia durante el mesde julio presume de un cartel de conciertos gratis envidiable: Alejandro Sanz, La La Love You, Fillas de Cassandra, León Benavente, Calamaro, Tanxugueiras, LosSecretos, Natalia Lacunza, David Bisbal... El listado es largo y variado e incluye también conciertos infantiles. ¿Qué conciertos gratis hay en Galicia este fin de semana? Toma nota:

Viernes, 14 de julio

Festival das Carrilanas de Esteiro

El festival gratis más grande de Galicia arranca en Esteiro y se celebará durante los días 14, 15 y 16 de julio. El viernes actuarán en directo: Baiuca, Fillas de Cassandra, Grande Amore y Familia Caamagno.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de David Bellas-De Gaitas Posíbeis, Peoples Ford Boghall & Bath Gate Caledonia Pipe Band, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rura y Startijenn dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Biznaga en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Festa do Carme e As Fragas de As Pontes

Concierto con entrada gratis de Los Secretos en As Pontes dentro de la programación de la Festa do Carme e As Fragas. Será en la calle 8 de Marzo a partir de las 22.00 horas.

Sábado, 15 de julio

Conciertos en Castrelos (Vigo)

David Bisbal actuará en el auditorio al aire libre de Castrelos en Vigo dentro de su gira "Me siento vivo tour 2023", un repertorio renovado que incluye también los grandes éxitos del artista andaluz. El acceso es gratis en el anfiteatro. El concierto arranca a las 22.00 horas. Las entradas para la platea ya se han vendido.

Festival das Carrilanas de Esteiro

Segunda jornada del Festival de Carrilanas de Esteiro con los conciertos gratis de: Tanxugueiras, Boyanka Kostova, Monoulious, Cool Nenas, Lamontagne & Picoamperio y Pablo Balseiro.

Musigal en Salceda

Concierto gratis de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre (y la orquesta La Fórmula) dentro de la programación de las Festas do Cristo de Salceda.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de Anxo Lorenzo & Eoghan Neff, Bagad Sonerien An Oriant, Xurxo Fernandez, Le Vent Du Nord y Four Men And A Dog dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Domingo, 16 de julio

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Os Carecos y Covageira dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Festival das Carrilanas de Esteiro

El festival gratis más grande de Galicia se celebrara su último día con el concierto gratis de Kinkillada.