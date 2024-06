El trío del saxofonista Sarunas Pupelis abre en concierto la jam de A Casa de Arriba

El trío liderado por el saxofonista lituano Sarunas Pupelis abre esta noche la jam session en A Casa de Arriba con un concierto en el que estará acompañado sobre el escenario por Antonio Castillo, al contrabajo y voz, y Nilo Torres, a la batería. Los tres ofrecerán un repertorio que combinará tanto temas originales como estándares de jazz. A continuación se abrirá la jam session para todo aquel que quiera participar. Las entradas se pueden comprar a 5 euros.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.15 horas. Entradas a 5 euros.

Actos

Charla sobre medicina y desigualdades de género

Rosana Izquierdo (doctora en el Sergas, grupo de trabajo de violencia de género Agamfec) ofrece la conferencia "Mecidiña da diferenza", en la que explicará que la salud de las mujeres es diferente y los motivos por los que es un eje de desigualdad.

Centro de Documentación e Recursos Feministas (Biblioteca Pública Juan Compañel-Joaquín Yáñez, 6-2º) a las 19.00 horas.

Presentación de novela

Carlos Cebrián Echarri presenta “Amores oblicuos”, en el que narra las vivencias de un puñado de jóvenes españoles nacidos en su mayoría a finales de los años cuarenta, con orígenes distintos, pero trayectorias transversales, en un acto con la participación de Inmaculada Anaya Revuelta (Universidade de Vigo).

Biblioteca Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5) a las 19.30 horas.

Cartel de la presentación del libro. / FdV

Presentación de libro

Robert Gavin Bonnar (abogado y empresario internacional) presenta “El cuarto poder” (ediciones Agoeiro), una novela geopolítica donde líderes mundiales de los países BRICS+ se reúnen en secreto para lanzar una nueva moneda global. El autor conversará con Javier Santamarta del Pozo y con el editor Jorge C. Alonso.

El Corte Inglés (restaurante-planta 7ª) a las 19.30 horas.

Música

Programa Conexións

El ciclo de conciertos organizado por la Fundación Mayeusis en colaboración con el Concello, sigue con doble actuación, primero del grupo de clásico y de la formación folk.

Calle Rosalía de Castro (Miragaia) a las 12.00 y Praza do Emigrante (As Travesas) a las 12.30 horas. Actividades gratuitas.

El programa cultural Vigo conexións se prolonga hasta fin de mes. / FdV

Teatro

“Informatizándose” y “El pacto”

Los grupos de teatro del Espazo +60 Afundación Vigo presentan estas dos obras de teatro de la escena española en la segunda de las tres jornadas de representaciones.

Colegio Hogar Afundación (Filipinas, 6) a las 18.30 a 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo (se puede colaborar haciendo una donación de alimentos).

Cine

Curtas Festival La Pecca

La programación del Orgullo Crítico LGTBI+ ofrece esta tarde la proyección de los cortometrajes finalistas y ganadores del certamen, que tiene como objetivo fomentar el respeto a la diversidad sexual y de género.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.00 horas.

Exposiciones

“Retrato dun bosque de laminarias”

La artista Elena Alonso permite al visitante sumergirse con sus obras en el fondo del mar para conocer un poco más el ecosistema esencial de las costas gallegas en una exposición que integra también elementos audiovisuales e interactivos.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

“Indicios”

Selección del trabajo pictórico más reciente de Bosco Caride, con obras que hablan de lo que no representan a modo de un artista-cronista que selecciona fragmentos de la realidad a través de la pintura.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Trivial”

El artista portugués The Caver (Nuno Barbedo), considerado uno de los mayores exponentes del arte urbano en Europa, presenta una colección de piezas con las que invita a huir de estos tiempos de separatismo social.

Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12), de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

“Deseando ser”

Recorrido por la obra de Daniel Verbis a través de un conjunto de trabajos representativos de su labor artística e investigadora con pinturas, esculturas, collages o “wall drawings” en una muestra creada expresamente para el espacio de la planta baja del museo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

16ª Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón

Bodegas Terras Gauda reúne los 1.283 carteles procedentes de 70 países participantes de los cinco continentes en el certamen de diseño, que se fallará el 21 de junio.

Estación Marítima de Vigo (A Laxe), de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

“Radio Vigo. 90 anos de historia da cidade”

Exposición multimedia que recorre los 90 años de historia de la emisora en la ciudad de Vigo, organizada alrededor de las cuatro sedes que tuvo la radio, y en la que el visitante puede descubrir los rostros, los objetos, las historias y las voces del medio de comunicación.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas.

“Photographia”

Fotos de Rui Maio Sousa en las que invita a explorar el mundo de los sueños y del subconsciente con imágenes que trascienden la realidad convencional.

Centro Cultural Camões (Praza Tenente Almeida), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

“Dende o lugar que buscamos”

Exposición de Tono Carbajo con piezas de los proyectos “As Casiñas dos desexos” y “Fronteiras”.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5-Casco Vello Alto) de 16.30 a 20.30 horas.

“Acuarelas vivas”

Exposición en la que Ana Castro recoge la experimentación de los últimos años en la realización de obra gráfica a partir de elementos de origen natural.