Actos

“Obradoiro de pintura e collage”

Impartido por Antía Sánchez. Inscripción por e-mail en ac.viladebouzas@gmail.com.

De 17.30 a 19.30 horas, en la Casa do Patín en Bouzas.

Taller “El monstruo de colores”

Manualidades para los más pequeños en el Centro Comercial Vialia con las que arranca un octubre pensado para todos los públicos en el espacio comercial vigués.

A las 17.30 horas, en el CC Vialia.

“Clase de yoga integral y terapéutico”

Dentro de las actividades gratuitas de reapertura del CEYSI, tras haber cumplido 40 años en Vigo, “Clase de yoga integral y terapéutico”, dirigida por el profesor Santiago Pazhin (Santiago Lorenzo). Para acudir a la misma hay que solicitar reserva en el 627 265606.

A las 18.30 horas, en los locales del CEYSI (calle Urzáiz 77, 1ºE).

Exposiciones

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas desta comunidade, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988 cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, foi logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotos a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26), de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de noviembre.

“Diarama”

Exposición de fotografías de Elías Regueira, diseñador de FARO DE VIGO y fotógrafo, que da cuenta de sus viajes por el continente africano junto a la ONG DaMan.

En la sala Navia Espacio de Arte (rúa Pedra Seixa 33, Sampaio de Navia). De l0.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 17 de noviembre.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad. Incluye obras de Lars Nagler, Yosi Negrín, Infinite Vibes, Fooolab y Yan Xiangning, artistas que desarrollan sus trabajos empleando herramientas de IA.

Centro Comercial Vialia, hasta el 10 de diciembre.

Juan Giralt

Exposición que repasa la trayectoria pictórica del artista Juan Giralt (Madrid, 1940-2007), mediante una selección de obras sobre lienzo y papel de pequeño y gran formato, la mayoría de sus años de plenitud, desde finales de los años 80 hasta su muerte, que dan muestra de su desinhibido eclecticismo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 25 de febrero de 2024.

“Vigo es nombre de mujer”

Exposición que recupera la memoria trans de Vigo, compuesta por diversas fotografías de los años 70. 80 y 90 del siglo pasado, cedidas para el archivo de Évame Oroza por Carolina Smith.

En Évame Oroza (rúa Subida a Costa 5). Hasta el 25 de octubre.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (años 1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y con una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 17 de diciembre.

“O bruto delicado”, de Vicente Blanco

Exposición compuesta por una nueva serie de dibujos de este artista que continúa explorando cuestiones en relación a los cambios del territorio, del paisaje y de la naturaleza del mundo rural en el que vive.

SVT Espacio de Arte-Sirvent (Gran Vía 129). De 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 17 de noviembre.

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), a partir de las 17.30 horas. Hasta el 2 de noviembre.

“Laxeiro. Paisaxes de adolescencia”

Exposición integrada por siete obras sobre papel, sobre todo paisajes rurales de la comarca del Deza, datadas a finales de los años 20 y principios de los 30 que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que retorna a Lalín tras su estancia en La Habana decidido a ser artista

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º) de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

“Cando remata o día”

Concha Martínez Barreto presenta este proyecto sobre la textura del tiempo y su circularidad a través de trabajos pictóricos, fotográficos y escultóricos con pinturas de nueva producción que sirven como una especie de hilo conductor entre todas las piezas de la exposición.

MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 14 de enero.

“Pinceladas do esquecemento. Elina Molins e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX”

Exposición que recupera y visibiliza la obra de estas dos pintoras de origen vigués, de familias de la alta burguesía olívica, que pintaban paisajes, retratos, escenas de la vida íntima o cotidiana.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 21 de enero.

Álex Touceda + jam session, en A Casa de Arriba

A las 21.30 horas, en A Casa de Arriba (calle Martín Códax 23). Entradas a 5 euros

El contrabajista Alexandre Touceda, acompañado de Sunil López, al piano, y de Emilio Atanes, a la batería, presentará al público asistente un repertorio basado en temas clásicos de la tradición afroamericana y, también, un conjunto de composiciones propias.