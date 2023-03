Virxilio da Silva, a la guitarra; José Manuel Díaz, al contrabajo, y Max Gómez a la batería ofrecen en formato trío el concierto previo a la jam session en el que ofrecerán un repertorio que estará integrado por estándares escogidos especialmente para la ocasión. Los tres intérpretes son más que conocidos en la escena jazzística gallega.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.15 horas. Entradas a 5 euros.

Actos

Festas da Reconquista

La misa de la Reconquista presidida por el obispo Luis Quinteiro Fiuza y cantada por la Coral Casablanca, que interpretará al final del Himno al Santísimo Cristo de la Victoria, abre la programación de actos hoy. Además, habrá actividades festivas como demostraciones de oficios perdidos o tradicionales (11.00), animación de calle (12.00), comida popular (14.30), foliada popular (17.00) y entrega de premios del certamen de pintura rápida (18.00) en la Praza do Berbés. En la Praza da Pedra tocan las pandereteiras As Perseidas do Berbés (12.00); en Praza de Eduardo Chao habrá regueifas (12.30) y en la Porta do Sol toca la Banda de Gaitas do Casco Vello (13.00) y habrá actuación musical familiar (18.00).

Concatedral de Santa María (Casco Vello) a las 10.30 horas; actividades en Praza do Berbés, todo el día hasta las 21.00 horas.

Música

17º Festival de Habaneras e Polifonía Ao son das Illas Cíes

Segunda jornada del ciclo de conciertos de Acopovi con la actuación de las corales polifónicas UVCD de Candeán, Rosalía de Castro do Colexio Médico, Frol Nova de Chapela, SCD Nautilius de Comesaña y San Pelayo de Navia.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

“Matria”

Presentación de la película dirigida por Álvaro Gago, quien estará presente en la proyección y participará en una charla con coloquio posterior.

Multicines Norte (Vía Norte, 22) a las 20.10 horas. Entradas agotadas.

Exposiciones

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 12.00 a 14.00 horas.

“Laxeiro e a arte da súa época”

Selección de obras del pintor lalinense junto a otras de artistas coetáneos como Zuloaga, Corredoyra, Souto, Colmeiro, Maside, Asorey, Mallo, Seoane o Torres García, otros a los que admiraba como Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Benjamín Palencia o los más tardíos Antonio Saura, Rafael Canogar o Washington Barcala, junto a Goya y Rembrandt.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 horas.

“Desapego”

Andrea Costas Lago presenta un proyecto que reúne obras de sus dos últimos años, desde series fotográficas a vídeos y una instalación específica en la propia sala en las que la artista reflexiona sobre la maternidad propia.