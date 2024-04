Youcanthide declara su 'Guerra' este viernes en Vigo

La banda viguesa Youcanthide está en Guerra y mañana tiene una batalla en Vigo. El combo, nacido de la fusión de Kaixo con Kings of the Beach y al que se ha incorporado un segundo guitarrista, presenta este viernes en directo su segundo disco en la sala Masterclub. El concierto es a partir de las 21:30 y las entradas salen a 10 euros.

Guerra es el segundo largo de Youcanthide y su espíritu se condensa en uno de los versos del tema homónimo: "Mi generación ya no cree en nada". Las 10 canciones del disco giran alrededor de la "frustración existencial, la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la crisis emocional, la alienación y la insatisfacción". "No es la catarsis de unos pobres jóvenes, es la sensación de que no hay salida", explican.

Dos años después de su primer trabajo, Youcanthide han ganado en empaque y en matices sin renunciar a su espíritu dinamitero. La llegada a la banda de una segunda guitarra, de la mano de Brais Pérez, aporta mayor contundencia y sube la potencia de una colección de temas que sin renunciar a la caña también explora vías más sutiles. Rehúyen la etiqueta —"no es punk, ni hardcore, ni new metal"—, aunque beben de todos esos estilos.

Citan como referencias a Cuchillo De Fuego, Linkin Park, Turnstile, Frank Carter, Idles, Korn o Soft Play; es decir, nombres de los 90 y los primeros 2000 mezclados con proyectos de hoy. Y a eso suena Youcanthide, a una puesta al día de músicas que ya expresaron un malestar sistémico.