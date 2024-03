El pantalón perfecto existe: así son los jeans virales de Stradivarius que sientan bien a todos los cuerpos

Encontrar unos pantalones vaqueros que queden bien no siempre es sencillo. Que se ajuste bien a las caderas o al largo de nuestra pierna no es algo que encontremos fácilmente, por eso no es de extrañar que las redes sociales se hayan vuelto locas con el último lanzamiento de Stradivarius.

La firma de Inditex ha puesto a la venta unos pantalones que se han hecho virales precisamente por eso. Y es que se adaptan perfectamente a todo tipo de siluetas y alturas y así lo han demostrado todas las chicas que se lo han comprado.

TikTok se ha llenado de vídeos alabando el modelo D98 de Stradivarius disponible en 8 colores diferentes. Es un diseño de tiro medio, corte recto y un lavado perfecto y que tiene un precio de 25,99 euros.

Las usuarias han demostrado que se adapta a la perfección a la figura y que queda precioso gracias a su tejido elástico. Además, sientan bien tanto en chicas altas como bajitas porque podrás adaptarlo. En la web tienen disponibles tres opciones de largo: la "petite" (5 cm más cortos), la regular (largo normal) y la "tall" (5 cm más largos).

Ya hay muchas tallas que se han agotado, así que corre a por ellos y hazte con el fondo de armario que no dejarás de ponerte.