Will Smith, un chico malo en Madrid

El actor Will Smith ha visitado este domingo Madrid para promocionar Bad Boys: Ride or Die, la próxima entrega de la saga de comedias de acción trepidante protagonizadas por unos policías de Miami, que se estrenará en España el próximo 7 de junio.

Ha sido una visita exprés en la que el actor estadounidense ha posado para un grupo de medios de comunicación en la plaza de Cibeles.

Dirigida por Adil & Bilall (Rebel, Bad Boys for Life) y escrita por Chris Bremner (El hombre de Toronto, Bad Boys for Life), la película es la cuarta de la serie protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La original Bad Boys se estrenó en 1995; en 2003 llegó a los cines Bad Boys II y en 2020 Bad Boys for Life.

En Bad Boys: Ride or Die los policías “más famosos del mundo” regresan con la habitual mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado, ya que se dan a la fuga.