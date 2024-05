La dura situación que está viviendo María Castro tras dar a luz a su tercera hija: "No recuerdo haber sufrido tanto"

María Castro ya es familia numerosa. Hace una semana que la actriz daba la bienvenida a su tercera hija en común con José Manuel Villalba. Emma llegó a la vida de la actriz para crear esa familia con la que siempre había soñado.

A pesar de convertirse en madre por tercera vez, los comienzos no son fáciles y la actriz se ha tenido que enfrentar a una dolorosa situación al afrontar su tercera lactancia materna.

"Mi tercera lactancia y en la que más he sufrido. No recuerdo haber sufrido tanto físicamente (con lo que eso supone para lo emocional), en mi vida", comienza explicando. "Me salieron grietas. Dicen que es en parte por la cesárea, pero se hacen unos edemas tremendos que se transforman en balones imperfectos de playa. Un sentimiento de la quiero alimentar y el mismo de no la quiero alimentar".

"Cuento mi experiencia por si le alienta a algunas, sin dejar de agradecer cuando toca. Gracias familia… la que me creó, y la que José y yo hemos creado…. Porque sin ellos quizá habría sido posible, porque al final, mal que nos pese, siempre se puede, pero habría sido MUCHO más complicado. Lo he pasado tan mal… que solo quería ser hija y hermana… no mamá!", termina diciendo antes de agradecer a la profesional que la ha acompañado en estas primeras semanas.

Alba Padró, consultora de lactancia, ha sido la experta escogida por la actriz para que la acompañara en esta dura tarea que estuvo a punto de abandonar. "Gracias por tu saber, por tu acompañamiento y por tu empatía tan humana. Como no te voy a poner un piso en Benalmádena, hablo por aquí de tu existencia y la de tu equipo, porque sé que tu mayor ilusión es “salvar” lactancias por el mundo adelante", escribe.

"No dejéis de localizarla si necesitas ayuda, estáis desesperadas… o si queréis que la que más sabe, os acompañe", concluye aconsejando a otras madres que estén pasando por una situación similar a la suya.

Su aplaudida reflexión sobre el cuerpo tras dar a luz

Adaptándose a esta nueva realidad, María Castro ha querido compartir con sus seguidores la realidad del postparto y lo ha hecho compartiendo una fotografía de su cuerpo una semana después de dar a luz. La actriz muestra la realidad de su cuerpo cuando ya "no hay más pasajeros a bordo". "Aunque Olivia siga acariciando la tripa dulcemente mientras le susurra 'bebé'", escribe.

"A algunos la foto no le parecerá estética, a otros incluso innecesaria… Mientras, yo solo veo belleza, magia y una necesidad de gritarle al mundo que normalizar las situaciones nos hace a los demás vivirlas con más mesura, tranquilidad y asumiendo que 'todo pasa'", añade.

"Ojalá mi red social, y mis pequeñas aportaciones, sirvan para darle aliento a alguien… con una persona, ya me daría por satisfecha", termina diciendo a modo de reflexión en esta tierna imagen en la que aparece mirándose la tripa con mucho amor.

Las reacciones no se hicieron esperar y la publicación se llenó de comentarios agradeciendo su gesto. "Es una foto preciosa. Tú mirando a tu cuerpo con orgullo de lo que acaba de hacer", escribía una usuaria. "Gracias por visibilizar la realidad de nuestro cuerpo en el postparto. Aunque parezca que no, ver tu foto nos reconforta a muchísimas madres que nos sentimos acomplejadas", le decía otra.