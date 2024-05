Un ano máis, a cidade na que “Cantares Gallegos” saiu do prelo no 1863 sumouse a celebración do Día das Letras Galegas reivindicando a nosa lingua e a nosa cultura e tecendo unf ío entre Rosalía de Castro e a coruñesa Luísa Villalta, que seguiu o seu “ronsel” coa “alta poesía” de “toda un xeración que innovou e fixo grande a nosa literatura”.

O rexedor Abel Caballero foi o encargado de ler o bando redactado por Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, durante o acto celebrado onte na Porta do Sol, no que estivo acompañado polo equipo de goberno e non faltou a música tradicional.