SON Estrella Galicia celebra 15 años con una apuesta reforzada

La nueva temporada de SON Estrella Galicia integrará conciertos en cinco países, festivales y microfestivales, experiencias en salas de ensayo y nuevos proyectos en los que el impacto positivo, la cultura de cerveza y el talento diverso serán ejes fundamentales. El certamen celebra así quince años de pasión por la música y la cerveza dando un paso adelante con una programación prevista de más de 150 actividades con artistas nacionales e internacionales.

Así, la agenda de conciertos confirma ya artistas como The Divine Comedy, Mavis Staples, Angélica García, The House of Love, Queralt Lahoz, Hotline TNT, Calexico o el supergrupo formado por Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, entre otros muchos. Las entradas ya están a la venta en la web www.estrellagalicia.es/son y se irán anunciando nuevas fechas y artistas. La expansión internacional sigue adelante y este año suma sedes en Reino Unido y Alemania a las ya existentes en el país inglés, EE UU y Portugal.

Además, se alía un año más con festivales que demuestran que otra forma de hacer las cosas es posible como Canela Party, Mostra Festival, WOS Festival x SON Estrella Galicia, Wakana Reunion, Relevo, Rebanada o Sinsal SON Estrella Galicia, a los que se suma su festival propio, SON Estrella Galicia Posidonia, que se celebrará del 4 al 6 de octubre en la isla balear de Formentera.