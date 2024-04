Alaska deja de piedra a sus seguidores con este sorprendente cambio de look: "No te reconozco"

Alaska es todo un icono de estilo. La artista ha experimentado con un montón de looks a lo largo de su vida y su pelo ha pasado por todos los colores y cortes como una seña de identidad que ha marcado su personalidad.

La cantante llevaba un tiempo con una melena negra que marcaba sus facciones, pero parece que ha llegado el momento del cambio y así lo ha compartido en sus redes sociales al subir una recopilación de imágenes de su última escapada a Benidorm junto a su marido Mario Vaquerizo y su madre América.

En las fotografías aparece una irreconocible Alaska con pelo rubio. Un nuevo aspecto que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. "Pero, ¿qué le ha pasado? Qué barbaridad”, escribía uno. "Alaska please no te operes más!!. No te reconozco", "Y Alaska que le pasa en la cara por dios" ¿Qué se hizo'", "No... ese pelo... con la maravillosa melena negra que llevabas", fueron algunos de los mensajes que se vieron en el post.

También hubo muchos seguidores que aplaudieron su decisión de pasarse al rubio y quisieron comentarle lo guapa que la veía y que con este cambio se había quitado años de encima.