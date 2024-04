Dulceida estalla en redes tras los mensajes recibidos por su embarazo: "Vuestro mundo es una mierda"

Dulceida y Alba Paul han anunciado la noticia de que van a ser madres en los próximos meses. Aída Domenech, que nunca ha ocultado sus deseos de formar una familia y que en los últimos meses ha dejado entrever que su maternidad podría estar más cerca de lo que pensábamos, está embarazada de su primer hijo. Y como no podía ser de otra manera, lo ha compartido pletórica en sus redes sociales con un carrusel de imágenes en las que, enseñando la primera ecografía de su bebé, ha presumido de su -por el momento inexistente- barriguita.

"Tus mamis te esperan con muchas ganas" han escrito en sus perfiles de Instagram las influencers, que en las instantáneas del anuncio más especial de sus vidas transmiten felicidad y amor a raudales.

Tras anunciar la noticia la pareja ha recibido un aluvión de felicitaciones en su post más especial: Laura Escanes, Susana Bicho, Violeta, Pelayo Díaz, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Marta Riumbau han llenado de corazones y enhorabuenas sus perfiles.

Sus compañeros de profesión no han sido los únicos que se han alegrado de la feliz noticia. Los seguidores de la pareja también han querido celebrar con ellas el feliz momento y han llenado la publicación de mensajes de cariño y felicitación, pero como suele ocurrir en estos casos, también se han colado algunos comentarios en los que se ha cuestionado su decisión. Unos mensajes que han hecho estallar a la creadora de contenidos, que ha subido un comunicado respondiendo a las duras palabras que han recibido.

''Esta semana la burbuja ha explotado y nos hemos expuesto a la realidad más cruda, esa que no queremos ver. Dónde la misoginia y la lesbofobia son un hecho común en una gran parte de la sociedad. Dónde algunas personas, desde su más profunda ignorancia, se atreven a realizar opiniones cargadas de desprecio con preguntas absurdas de las que conocen perfectamente su respuesta", escribió.

''Queridos señores, un donante de semen no es un padre, por muchas veces que lo queráis preguntar. Y porque nosotras estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener DOS MADRES, sí... Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio, el nuestro no. Y lo que está claro es que estas opiniones NO SON RESPETABLES, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas...", terminó diciendo.

Los detalles del embarazo

Por el momento se desconoce el sexo del bebé ni la fecha en la que Dulceida dará a luz, la pareja ha recibido un aluvión de felicitaciones y preguntas. Los seguidores de la pareja han querido conocer todos los detalles de su futura maternidad y para resolverlas, la influencer ha hecho una pregunta y respuestas donde ha desvelado algunos detalles del proceso.

"Estoy de tres meses, está todo fenomenal. Todavía no nos lo creemos'', explicaba muy emocionada la influencer. ''La pregunta más repetida, sí hemos hecho el método ROPA. Llevo aquí el óvulo de Alba. Ha sido un proceso muy bonito y además hemos tenido mucha suerte porque ha sido a la primera. Estábamos muy nerviosas, pero todo salió fenomenal'', detallaba.

¿Qué es el método ROPA?

El método ROPA (recepción de óvulos de la pareja) es un tratamiento de reproducción asistida dirigido exclusivamente para parejas formadas por mujeres que permite que ambas participen de forma activa en el proceso de traer al mundo a su futuro bebé. Una de ellas es la donante de óvulos y la otra la receptora y la que termine quedándose embarazada.

'Empezamos con el proceso de Alba en noviembre. Ya habíamos ido a la clínica en Barcelona hace años y ya tenían todos nuestros datos. Fuimos aquí en Madrid y en noviembre empezó Alba y en enero yo'', reveló Aída.